В Приморье тигр, рысь, леопард и лесной кот устроили дефиле в тайге 10:02, 22 октября В Приморье тигр, рысь, леопард и лесной кот устроили дефиле в тайге (Фото)
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Общество

В Приморье тигр, рысь, леопард и лесной кот устроили дефиле в тайге

Сразу четырех хищников на одной тропе зафиксировали фотоловушки
Фото: Четыре кошки - сравнение размеров (монтаж) Фото: Четыре кошки - сравнение размеров (монтаж)
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот попали в объективы фотоловушек, установленных на одном участке национального парка «Земли леопарда», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу нацпарка. Впервые за время фотомониторинга все эти четыре вида, обитающие на самой кошачьей территории страны, были отмечены на одной тропе.

Юго-западное Приморье, где расположена «Земля леопарда», – уникальное место, где с древности сохранилось богатейшее разнообразие флоры и фауны. Эта территория включает в себя ареалы не только большей части дальневосточных леопардов, живущих на планете, но и еще трех других видов диких кошек. Однако появление на одной тропе всех местных представителей этого скрытного семейства за небольшой промежуток времени – случай небывалый.

Фотоловушки, зафиксировавшие "лесное дефиле", установлены в северной части охраняемой территории. Одна из камер зафиксировала здесь крупного амурского тигра, а на следующий день перед объективом прошлась рысь. Последний факт сам по себе стал большим событием: численность рыси в ДФО невелика, а для юга Приморья эта кошка особенно редкий гость. На камерах в этом районе она фиксировалась лишь дважды – в 2012 и 2014 годах.

Продолжив проверять фотоловушки, в карте памяти соседней камеры специалисты обнаружили очередные интересные снимки. С разницей в несколько дней она зафиксировала появление на одном и том же участке не только леопарда, осматривающего свои владения, но и осторожного дальневосточного лесного кота. Таким образом, с одной тропы был получен набор фотографий всех представителей кошачьих «Земли леопарда».

По словам ученых, такие результаты в первую очередь говорят об отсутствии у хищников проблем с питанием. 

На сегодняшний день «Земля леопарда» – единственная особо охраняемая природная территория России, на которой одновременно живут четыре вида диких кошек. Эта особенность дает ученым уникальную возможность наблюдать за взаимоотношениями этих хищников в естественной среде.

«Все кошачьи схожи по образу жизни, и на «Земле леопарда» все они могут охотиться за одной и той же добычей, – отметила научный сотрудник нацпарка Екатерина Блидченко. – В то же время основа рациона крупных хищников, тигра и леопарда, – копытные, тогда как малые кошачьи – рысь и лесной кот – добывают в основном птиц, мелких грызунов, зайцев. Это очень хрупкая система, и при нарушении равновесия отношения кошек могут перейти в стадию жесткой конкуренции. Однако, проводя длительный мониторинг, мы видим, что на данный момент достигнуто определенное равновесие и все представители этого семейства уживаются в национальном парке, даже используя общие тропы».

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