В Приморье сегодня ясно, без дождей

Сегодня, 22 октября, погоду в Приморье определяют поле повышенного давления, сообщает Примпогода. В крае малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -2..+11°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный сильный. Температура воздуха +5…+7°С.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5…+7°С.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура +7…+9°С.