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В Приморье сегодня ясно, без дождей

Синоптики обещают прохладную осеннюю погоду
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 октября, погоду в Приморье определяют поле повышенного давления, сообщает Примпогода. В крае малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -2..+11°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный сильный. Температура воздуха +5…+7°С.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5…+7°С.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура +7…+9°С.

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