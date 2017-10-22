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Гороскоп на 22 октября

И эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом они обещают находиться в гармонии и равновесии друг с другом
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Трудно переоценить те возможности, которые открывает перед вами сегодняшний гороскоп, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001 Гороскоп. Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом они обещают находиться в гармонии и равновесии друг с другом. Благодаря этому, день хорошо подходит для любых важных и ответственных задач, будь то деловые переговоры или объяснение в любви. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки. Впрочем, что касается пустых или безрассудных поступков, то сегодня вам едва ли захочется тратить на них свое время.

Овну следует быть предельно осторожным в общении – не исключены недопонимания и конфликты. Такой уж это день, что обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Овну свое недовольство, покритиковать его или просто к чему-то придраться. Если в этот день Овен не хочет обид и ссор, самая верная тактика – включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.

Телец в делах имеет все шансы ощутить себя хозяином положения! Он будет контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет ему добиваться поставленных целей, однако в гороскопе Тельца есть свой подвох – жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют его звезды. Телец сегодня не будет склонен прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдет на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, ему стоит быть гибче, помня о том, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.

Звезды гороскопа предупреждают Близнецов о том, что они могут почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Близнецы способны испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, сегодня способны вызвать в душе Близнецов бурю противоречивых эмоций! Так что совет Близнецам на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.

Сегодня Раку не стоит доверять своей интуиции, даже если ему покажется, что он отчетливо слышит ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные завтра под влиянием порыва, заведут Рака совсем не туда. В течение всего дня звезды гороскопа не советуют Раку полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что он делает, могут гарантировать ему нужный результат.

Звезды гороскопа советуют Льву взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя всем тем, на что у вас обычно не хватает времени! Поход в салон красоты, на фитнес, на шоппинг – сегодня это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, – вот главный совет на этот день. Ну а вечер Льву стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.

Это день, когда Дева способна свести на нет любые возникающие разногласия! Даже если вокруг бушует ссора, Дева сумеет сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут сегодня в спорном вопросе выбрать Деву третейским судьей. Если же споров не возникнет, люди просто будут чаще, чем обычно, спрашивать ее совета. Деве стоит использовать свои дипломатические таланты для того, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.

Весам будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово «надо» будет вызывать у них аллергию! Скорее всего, дела, которые им неинтересны, Весы просто перенесут на неопределенное «потом», а сами займутся тем, чем им захочется. Если же Весам все-таки придется делать то, что им не по душе, они способны наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Весов сегодня: заниматься тем, что вызывает их интерес. Или же найти интерес в том деле, которым им волей-неволей приходится заниматься.

Скорпион может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, Скорпион способен задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву – взяв на вооружение сегодняшние планы, Скорпион имеет все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.

Перед Стрельцом может встать непростая задача, и от того, как он ее решит, будет зависеть многое. Возможно, именно сегодня от Стрельца может потребоваться принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст его жизни новое направление. Так что решения Стрельца должны быть взвешены и продуманы – ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.

Неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Козерога из колеи, однако, поддавшись эмоциям, он лишь сильнее накалит обстановку. Ворчанием и недовольством Козерог вряд ли сможет решить проблему, поэтому лучший выход для него в этот день – это расслабиться, доверившись судьбе. Звезды гороскопа говорят, что, пустив дела на самотек, Козерог в этот день выиграет больше, чем если станет переживать впустую. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

Звезды гороскопа предвещают Водолею ветер перемен – интересные новости, события или планы, которые внесут в его жизнь разнообразие. Речь может идти о встрече с человеком, с которым Водолей не виделся много лет, о новом проекте, о новой работе, о путешествии в далекие страны. Одиноким Водолеям судьба предсказывает романтическое знакомство... Но все это только в том случае, если Водолей не будет сидеть в четырех стенах и готов смело пойти навстречу новому.

В гороскопе Рыб будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни ими будут руководить практичность и амбиции! Благодаря такому настрою, Рыбы отлично справятся с любым порученным им фронтом работ; единственное, чем им в этот день заниматься не стоит, – это творчеством. День склоняет Рыб к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать в худшем случае подействуют во вред, в лучшем – будут малоэффективны.

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