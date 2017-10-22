Вертолетчики ТОФ отработали групповые полеты на Камчатке

Всего к учению привлекалось шесть экипажей Ка-27

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

На полуострове Камчатка лётчики вертолётной эскадрильи Морской авиации Тихоокеанского флота провели полеты в составе групп, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ. Главной целью проведенных мероприятий являлось повышение боевой готовности и оценка эффективности действий экипажей морской авиации при выполнении задач по предназначению.

Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах отработали слаженность действий в составе пар в различных метеоусловиях. Вертолётчики также провели тренировки на земле и в море по спасению терпящих бедствие людей, практически взаимодействовали с группой управления полётами авиабазы при наведении вертолётов на объекты, терпящие бедствие в море.

Кроме того экипажи вертолётов решали задачи транспортировки негабаритных грузов массой до 3 тонн на внешней подвеске для доставки их на корабли и суда флота.

Всего к учению привлекалось шесть экипажей Ка-27.