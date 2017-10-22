Приморец показал Путину, как в Находке борются с угольной пылью 17:27, 21 октября Приморец показал Путину, как в Находке борются с угольной пылью (Видео)
Приморец признан Верховным Судом виновным в жестоком убийстве 15:11, 21 октября Приморец признан Верховным Судом виновным в жестоком убийстве
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры 13:01, 21 октября ​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 22 воскресенье
03:04
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
03:04
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
03:04
Приморские студентки поборются за звание самых красивых с девушками из 25 регионов
02:08
Ученые: Собаки действительно чувствуют запах страха
01:09
Плохая экология убивает больше людей, чем войны, - ученые
00:12
В Приморье стартовала «Зарница»
Октябрь, 21 суббота
23:19
Эксперты доказали неправовой характер попытки продажи "Хаятта" во Владивостоке
22:16
В Приморье выявлено почти 200 незаконных вырубок леса
21:06
Экологический субботник прошел на острове Русский
20:12
Велосипедисты Владивостока закрыли сезон Фото
19:00
Более 120 приморцев позвонили на «горячую линию» по гриппу
18:01
В Приморье нашли зараженные булочки
17:27
Приморец показал Путину, как в Находке борются с угольной пылью Видео
17:02
Сбившего женщину приморского водителя остановило дерево Фото
16:10
В тушении приморской тайги помогают десантники
15:40
Приморье отмечает 79-летие
15:11
Приморец признан Верховным Судом виновным в жестоком убийстве
14:32
В Приморье двое подростков сбежали из детдома Фото
14:03
Бомж ограбил кафе в центре Владивостока
13:32
Юные владивостокцы побывали на экскурсии в муниципальной библиотеке
13:01
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры Эксклюзив
12:38
Труп скупого владивостокца пролежал в озере 9 лет
12:00
В Приморье выявлено пять новых лесных пожаров
11:32
Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания Эксклюзив
10:59
Еще один грузовик лег на дороге в Приморье
10:32
Семиклассники сняли видео издевательств над учителем и выложили в Сеть
10:02
Два грузовика перевернулись в Приморье Фото
09:41
Сегодня в Приморье прохладно, местами дождь
09:10
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:21
Во Владивостоке запретят парковку Адреса
07:03
Гороскоп на 21 октября
06:29
Озеленители Владивостока готовят клумбы и цветники к зиме
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Красота и Здоровье

Ученые: Собаки действительно чувствуют запах страха

Они также могут "заразиться" этой эмоцией от хозяина
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Собаки способны замечать «запах страха» – химические сигналы стресса, которые выделяет человек, и легко «заражаются» его переживанием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science

Способность собак замечать и воспринимать человеческие эмоции не вызывает сомнений ни у кого. Они готовы проследить за нашим взглядом, распознают массу нюансов выражения лица и голоса. Говорят даже, что они могут чувствовать страх боящегося их человека – по «особому запаху» страха.

В самом деле, обоняние собак на много порядков лучше нашего, и мы, полагаясь прежде всего на зрение, склонны недооценивать возможности носа других видов. Бьяджио Д'Аниелло (Biagio D’Aniello) и его коллеги из Неаполитанского университета им. Фридриха II подтвердили эту житейскую мудрость экспериментально. Результаты своей работы ученые представили в статье, опубликованной журналом Animal Cognition.

Авторы использовали группу добровольцев, проигрывая им видеоролики, стимулировавшие нужное эмоциональное переживание – либо радостные, либо пугающие, либо нейтральные – и собирали запаховые образцы в виде пота. Затем их предъявляли домашним собакам и регистрировали изменения в их поведении, а также частоту сердцебиения.

И действительно, собаки, ощутившие «запах страха», демонстрировали более выраженные признаки стресса, чем животные из двух других групп: пульс у них был выше, они активнее искали контакта со своим хозяином и менее охотно сближались с незнакомцами. Ученые также предполагают, что между домашней собакой и ее владельцем может существовать такой незаметный для человека, но исключительно важный для животного канал химических коммуникаций, посредством которого преданное четвероногое лучше понимает своего хозяина.

Похожие новости
Плохая экология убивает больше людей, чем войны, - ученые
01:09, 22 октября 2017 Плохая экология убивает больше людей, чем войны, - ученые

Загрязнение окружающей среды уносит 9 миллионов жизней ежегодно

Эксперты оценили питьевую воду из крана в Приморье
16:04, 19 октября 2017 Эксперты оценили питьевую воду из крана в Приморье

Процент неудовлетворительных проб примерно такой же, как в 2016-м

Владивостокцы скажут инсульту
12:13, 19 октября 2017 Владивостокцы скажут инсульту "НЕТ"

В рамках Всемирного дня по борьбе с инсультом представители Фонда «Инсульту НЕТ» расскажут жителям Владивостока о диагностике и не только

Эксперты: Приморье почти готово к приходу гриппа
11:49, 19 октября 2017 Эксперты: Приморье почти готово к приходу гриппа

Но ряд муниципалитетов сильно отстает в иммунизации населения

Переливание крови опасно для мужчин, - ученые
01:18, 19 октября 2017 Переливание крови опасно для мужчин, - ученые

Специалисты провели исследование

Образование продлевает жизнь, - ученые
21:28, 18 октября 2017 Образование продлевает жизнь, - ученые

Специалисты провели исследование

Сахар – причина развития агрессивного типа рака, - ученые
23:24, 17 октября 2017 Сахар – причина развития агрессивного типа рака, - ученые

Специалисты провели исследование