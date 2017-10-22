Ученые: Собаки действительно чувствуют запах страха

Они также могут "заразиться" этой эмоцией от хозяина

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Собаки способны замечать «запах страха» – химические сигналы стресса, которые выделяет человек, и легко «заражаются» его переживанием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Способность собак замечать и воспринимать человеческие эмоции не вызывает сомнений ни у кого. Они готовы проследить за нашим взглядом, распознают массу нюансов выражения лица и голоса. Говорят даже, что они могут чувствовать страх боящегося их человека – по «особому запаху» страха.

В самом деле, обоняние собак на много порядков лучше нашего, и мы, полагаясь прежде всего на зрение, склонны недооценивать возможности носа других видов. Бьяджио Д'Аниелло (Biagio D’Aniello) и его коллеги из Неаполитанского университета им. Фридриха II подтвердили эту житейскую мудрость экспериментально. Результаты своей работы ученые представили в статье, опубликованной журналом Animal Cognition.

Авторы использовали группу добровольцев, проигрывая им видеоролики, стимулировавшие нужное эмоциональное переживание – либо радостные, либо пугающие, либо нейтральные – и собирали запаховые образцы в виде пота. Затем их предъявляли домашним собакам и регистрировали изменения в их поведении, а также частоту сердцебиения.

И действительно, собаки, ощутившие «запах страха», демонстрировали более выраженные признаки стресса, чем животные из двух других групп: пульс у них был выше, они активнее искали контакта со своим хозяином и менее охотно сближались с незнакомцами. Ученые также предполагают, что между домашней собакой и ее владельцем может существовать такой незаметный для человека, но исключительно важный для животного канал химических коммуникаций, посредством которого преданное четвероногое лучше понимает своего хозяина.