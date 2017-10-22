Плохая экология убивает больше людей, чем войны, - ученые

Загрязнение окружающей среды уносит 9 миллионов жизней ежегодно

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Ученые пришли к выводу, что экологическое загрязнение ежегодно приводит к преждевременной смерти около 9 миллионов человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Группа ученых, в которую вошли исследователи со всего мира, заявила: загрязнение воздуха, водоемов и почв ведет к преждевременной смерти миллионов людей ежегодно. Финансовый ущерб от этих экологических проблем оценили в триллионы долларов. По словам ученых, загрязнение природы «угрожает дальнейшему выживанию человеческих сообществ». Отчет опубликован в журнале The Lancet.

Ученые оценили мировую статистику смертности за 2015 год. Количество преждевременных смертей от болезней, связанных с загрязнением окружающей среды, составило около 9 миллионов. Вредные выбросы в воздух ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту, раку легких. Загрязнение источников воды вызывает желудочно-кишечные заболевания и паразитарные болезни. Важным источником проблем становятся вредные условия работы, например необходимость работать с канцерогенными веществами.

Авторы исследования подчеркивают: многие источники загрязнения в мире еще не описаны. Поэтому реальное количество погибших из-за экологических проблем может оказаться на несколько миллионов больше.

92% случаев смертности из-за болезней, связанных с экологией, приходится на страны с низким и средним уровнем доходов. Однако эта проблема важна и для самых обеспеченных стран мира. Например, США и Япония входят в первую десятку государств, страдающих от «современных» типов загрязнения, — химического и связанного с использованием ископаемого топлива. В первые десять стран списка вошла и Россия.

По подсчетам исследователей, экологические проблемы вызывают в три раза больше преждевременных смертей, чем СПИД, туберкулез и малярия вместе взятые. От загрязнения гибнет больше людей, чем в результате текущих войн и стихийных бедствий. В некоторых странах, включая Индию, Чад и республику Мадагаскар, загрязнение становится причиной четверти смертей. При этом со временем подобные проблемы становятся все опаснее. Например, исследователи прогнозируют, что к 2050 году в Юго-Восточной Азии количество умерших из-за загрязнения воздуха удвоится.

Ранее ученые из Техасского университета в Остине создали детальную карту загрязнения воздуха, установив датчики на автомобилях сервиса Google Street View.