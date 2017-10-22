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Стало известно, почему и как обезьяны ревнуют

Для этого ученые исследовали мозг приматов
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Эксперименты на моногамных обезьянах показали, что ревность возникает за счет работы групп нейронов, участвующих в формировании негативных переживаний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Самым подходящим модельным животным для изучения моногамных отношений считается желтобрюхая полевка: эти маленькие грызуны выбирают себе пару на всю жизнь. Но мозг полевки сильно отличается от человеческого, поэтому нейробиология их социального поведения может серьезно отличаться от нашей. Чтобы хотя бы приблизительно узнать, как работает мозг человека, лучше изучать мозг приматов. Так и поступили авторы исследования, опубликованного в Frontiers in Ecology and Evolution.

Нейробиологи выбрали моногамных приматов – южноамериканских прыгунов (Callicebinae), которые всю жизнь проводят с одним партнером, защищают его, ухаживают и ревнуют: когда одна из обезьян проявляет интерес к другим взрослым особям, партнер физически пресекает попытки контакта.

Ученые заставили прыгунов ревновать, показывая им, как их партнерши общаются с посторонними самцами. Контрольной группе показывали, как общаются незнакомые им разнополые обезьяны. В течение получаса, пока животные смотрели на то, как их избранницы играют с незнакомыми самцами, ученые сканировали мозг прыгунов и отслеживали концентрацию гормонов, регулирующих половое поведение.

У самцов, испытывающих ревность, особенно активно работали отделы мозга, которые и у людей ассоциируют с социальным поведением и связанными с ним негативными эмоциями, – поясная кора, а также мозолистое тело, которое считается одним из главных участников процесса формирования социальных связей и привязанностей у приматов. Кроме того, ревность сопровождалась выбросами гормона стресса кортизола и тестостерона, причем кортизола было больше в крови тех животных, которые дольше всего наблюдали за тем, как их партнеры играют с другими прыгунами.

Сравнив свои результаты с результатами экспериментов над полевками, исследователи пришли к следующему выводу: у приматов, как и у грызунов, за формирование социальных связей отвечают участки мозга, ответственные за память и связанные с системой вознаграждения. А вот поведение, направленное на сохранение социальных связей – например ревность – регулируется системой негативного подкрепления. Другими словами, когда животное выбирает партнера, оно стремится получить удовольствие, а удерживая его или ее, старается избежать неприятных переживаний (в данном случае – расставания).

Соответствующие группы нейронов у приматов и грызунов расположены в разных частях мозга, но гормоны работают одни и те же. «Моногамия могла возникать несколько раз в ходе эволюции разных таксонов – отсюда различия в ее нейронных механизмах, однако механизмы образования социальных связей, в том числе ревность, могли развиваться конвергентно, поэтому химия, стоящая за этими видами поведения, так схожа у разных видов», – поясняет Карен Бейлз (Karen Bales), нейробиолог из Калифорнийского университета и один из авторов исследования.

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