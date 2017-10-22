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Ожирение у приматов научились лечить уколами

Специальные инъекции белка снизили риск диабета и уменьшили вес подопытных на 10%
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Инъекция белка, снижающего аппетит, помогла подопытным обезьянам сбросить 10% веса и снизила риск заболевания диабетом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Белок GDF15 вырабатывается в организме млекопитающих (в том числе и у людей) и участвует в регулировании аппетита. Его пытались давать животным, страдающим ожирением, но эффекта не добивались: попав в кровь, GDF15 слишком быстро разлагается. Но группа исследователей из частной биотехнологической компании Amgen под руководством Мюриель Ваньян (Murielle Veniant) нашла способ продлить срок жизни вещества и добиться результата – снижения аппетита, а вместе с ним и веса.

Сделать это удалось за счет модификации формулы белка: к нему добавили фрагмент антитела, сделавший его более устойчивым. Когда модифицированный белок попадает в кровеносные сосуды, расположенные вплотную к органам пищеварительной системы, он связывается с нейронами желудка и кишечника, которые передают в мозг сигнал о насыщении. Подопытные обезьянки избавились от 10% массы тела за 6 недель, а их толерантность к глюкозе пришла в норму.

Сегодня одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Минздрава США препараты от ожирения (их всего пять) позволяют сбросить 7–12% массы тела за год. Альтернатива этим препаратам – хирургические операции, от гастропластики до бандажирования желудка: они дают 20–30-процентную потерю в весе за тот же период, но могут иметь серьезные побочные эффекты. Препараты на основе GDF15 могут пополнить линейку препаратов от ожирения, если испытания на людях окажутся такими же успешными, как эксперименты с обезьянами.

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