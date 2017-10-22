Гороскоп на 22 октября 07:05, 22 октября Гороскоп на 22 октября
Приморец показал Путину, как в Находке борются с угольной пылью 17:27, 21 октября Приморец показал Путину, как в Находке борются с угольной пылью (Видео)
Приморец признан Верховным Судом виновным в жестоком убийстве 15:11, 21 октября Приморец признан Верховным Судом виновным в жестоком убийстве
Новостная лента
Октябрь, 22 воскресенье
07:37
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
07:37
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
07:05
Гороскоп на 22 октября
06:16
Источники финансирования развития ДФО определят до конца октября
05:11
Стало известно, почему и как обезьяны ревнуют
04:02
Вертолетчики ТОФ отработали групповые полеты на Камчатке
03:04
Приморские студентки поборются за звание самых красивых с девушками из 25 регионов
02:08
Ученые: Собаки действительно чувствуют запах страха
01:09
Плохая экология убивает больше людей, чем войны, - ученые
00:12
В Приморье стартовала «Зарница»
Октябрь, 21 суббота
23:19
Эксперты доказали неправовой характер попытки продажи "Хаятта" во Владивостоке
22:16
В Приморье выявлено почти 200 незаконных вырубок леса
21:06
Экологический субботник прошел на острове Русский
20:12
Велосипедисты Владивостока закрыли сезон Фото
19:00
Более 120 приморцев позвонили на «горячую линию» по гриппу
18:01
В Приморье нашли зараженные булочки
17:27
Приморец показал Путину, как в Находке борются с угольной пылью Видео
17:02
Сбившего женщину приморского водителя остановило дерево Фото
16:10
В тушении приморской тайги помогают десантники
15:40
Приморье отмечает 79-летие
15:11
Приморец признан Верховным Судом виновным в жестоком убийстве
14:32
В Приморье двое подростков сбежали из детдома Фото
14:03
Бомж ограбил кафе в центре Владивостока
13:32
Юные владивостокцы побывали на экскурсии в муниципальной библиотеке
13:01
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры Эксклюзив
12:38
Труп скупого владивостокца пролежал в озере 9 лет
12:00
В Приморье выявлено пять новых лесных пожаров
11:32
Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания Эксклюзив
10:59
Еще один грузовик лег на дороге в Приморье
10:32
Семиклассники сняли видео издевательств над учителем и выложили в Сеть
10:02
Два грузовика перевернулись в Приморье Фото
09:41
Сегодня в Приморье прохладно, местами дождь
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Источники финансирования развития ДФО определят до конца октября

Владимиром Путиным определен срок - до 1 ноября
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов ДФО определить порядок утверждения и источники финансирования мероприятий комплексных планов социально-экономического развития макрорегиона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Такой пункт вошел в перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, который состоялся 6 сентября в Приморском крае.

«Срок исполнения поручения – 1 ноября 2017 года», – обозначено в документе.

Отметим, президент РФ на заседании президиума Государственного совета заявил, что уровень жизни людей на Дальнем Востоке должен не только достичь среднероссийского значения, а в ближайшей перспективе и превысить его.

Похожие новости
Эксперты доказали неправовой характер попытки продажи
23:19, 21 октября 2017 Эксперты доказали неправовой характер попытки продажи "Хаятта" во Владивостоке

Сделка могла пройти по цене, в несколько раз меньше реальной

​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры
13:01, 21 октября 2017 ​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры

Горожане подозревают «заказной» характер некоторых предложений

Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»
23:30, 20 октября 2017 Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»

Перед участниками приема с яркими концертными номерами выступили воспитанники школ искусств Владивостока

Стало известно о главных задачах будущего президента России
13:04, 20 октября 2017 Стало известно о главных задачах будущего президента России

Владимир Путин рассказал, какой должен быть глава государства

Роуминг в России отменят до конца 2017 года - ФАС
01:22, 20 октября 2017 Роуминг в России отменят до конца 2017 года - ФАС

Тоже самое ожидается и в Крыму

Россияне берут новые кредиты, чтобы гасить старые
23:46, 19 октября 2017 Россияне берут новые кредиты, чтобы гасить старые

Постепенно россияне погашают свои старые кредиты

Приморские власти рассказали, когда выполнят поручение Путина по водоводу на остров Русский
15:53, 19 октября 2017 Приморские власти рассказали, когда выполнят поручение Путина по водоводу на остров Русский

Сроки расходятся минимум на полгода