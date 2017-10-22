Источники финансирования развития ДФО определят до конца октября

Владимиром Путиным определен срок - до 1 ноября

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов ДФО определить порядок утверждения и источники финансирования мероприятий комплексных планов социально-экономического развития макрорегиона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Такой пункт вошел в перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, который состоялся 6 сентября в Приморском крае.

«Срок исполнения поручения – 1 ноября 2017 года», – обозначено в документе.

Отметим, президент РФ на заседании президиума Государственного совета заявил, что уровень жизни людей на Дальнем Востоке должен не только достичь среднероссийского значения, а в ближайшей перспективе и превысить его.