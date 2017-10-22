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Общество

Приморские студентки поборются за звание самых красивых с девушками из 25 регионов

В конкурсе «Краса студенчества России» будут участвовать 44 представительницы 26 субъектов РФ
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Сформирован список потенциальных участниц очного этапа Национального конкурса «Краса студенчества России». В него попали 44 представительницы 26 регионов страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи Приморского края, девушки успешно прошли отборочный заочный этап, состоящий из двух частей: конкурс портфолио «Мои достижения – мой залог успеха», а также тестирование по истории России.

«На участие в конкурсе претендуют представительницы практически всех федеральных округов, за исключением Северо-Кавказского. Однако напомню, что девушки в рамках конкурса представляют не субъект Российской Федерации, а конкретное учебное заведение», – подчеркнул директор департамента Александр Кайданович.

Как отмечают организаторы, к участию в очном этапе приглашены учащиеся учебных заведений Алтайского, Камчатского, Пермского и Хабаровского краев, Амурской, Архангельской, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Ростовской, Самарской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Ярославской областей. Также отбор прошли девушки из Севастополя, Республик Башкортостан, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), а также Удуртской Республики. Лидерами по подаче заявок оказались Москва и Санкт-Петербург.

Приморье на конкурсе будут представлять четыре девушки. Это учащиеся Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Владивостокского филиала Российской таможенной академии, Дальневосточного федерального университета и Морского государственного университета имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского.

Напомним, конкурс «Краса студенчества России» пройдет с 1 по 6 ноября на базе кампуса ДВФУ. В первые дни состоятся отборочные этапы, по результатам которых будут определены 12 конкурсанток, прошедших в финал. Там девушек ждет еще ряд испытаний.

Отметим, зрителями финального шоу конкурса таланта и грации станут около 2,5 тысяч жителей и гостей Приморского края.

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