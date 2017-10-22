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Общество

В Приморье стартовала «Зарница»

Более 70 школьников участвуют в региональных соревнованиях
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Более 70 школьников со всего Приморья начали соревноваться в региональном этапе военно-спортивной игры «Зарница», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. Как рассказали в департаменте по делам молодежи, мероприятие проходит на базе спортивного лагеря «Волна» в Надеждинском районе.

«Участников ожидают состязания по строевой подготовке, неполной разборке-сборке автомата Калашникова, сдача норм ГТО, марш-бросок, дистанция «спецназ»: спортивное ориентирование по пересеченной местности, тактическая полоса препятствий, выполнение стрельб из пневматического оружия, преодоление минного поля. Также участникам предстоит показать знание по военной топографии и азбуке Морзе. На третий день ребята возьмут штурмом многоэтажное здание, с ликвидацией условного противника», – рассказали специалисты.

По итогам трех дней в общекомандном зачете определится команда-победитель и лидеры по индивидуальным результатам.

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