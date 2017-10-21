Сделка могла пройти по цене, в несколько раз меньше реальной

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Эксперты правового департамента "Сбербанка" доказали неправовой характер попытки продажи "Хаятта" на мысе Бурный в центре Владивостока; этот вопрос в ходе двусторонней встречи обсудили врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и вице-президент, директор правового департамента банка Игорь Кондрашов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

В ходе встречи обсуждались направления сотрудничества администрации края и "Сбербанка" по реализации ряда проектов на территории региона, в том числе и по достройке 5-звёздочных гостиниц "Хаятт". Стороны наметили перспективы совместной работы при реализации госпрограмм и благотворительных проектов.