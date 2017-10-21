Приморье отмечает 79-летие 15:40, 21 октября Приморье отмечает 79-летие
Приморец признан Верховным Судом виновным в жестоком убийстве 15:11, 21 октября Приморец признан Верховным Судом виновным в жестоком убийстве
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры 13:01, 21 октября ​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 21 суббота
00:03
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
00:03
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
23:19
Эксперты доказали неправовой характер попытки продажи "Хаятта" во Владивостоке
22:16
В Приморье выявлено почти 200 незаконных вырубок леса
21:06
Экологический субботник прошел на острове Русский
20:12
Велосипедисты Владивостока закрыли сезон Фото
19:00
Более 120 приморцев позвонили на «горячую линию» по гриппу
18:01
В Приморье нашли зараженные булочки
17:27
Приморец показал Путину, как в Находке борются с угольной пылью Видео
17:02
Сбившего женщину приморского водителя остановило дерево Фото
16:10
В тушении приморской тайги помогают десантники
15:40
Приморье отмечает 79-летие
15:11
Приморец признан Верховным Судом виновным в жестоком убийстве
14:32
В Приморье двое подростков сбежали из детдома Фото
14:03
Бомж ограбил кафе в центре Владивостока
13:32
Юные владивостокцы побывали на экскурсии в муниципальной библиотеке
13:01
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры Эксклюзив
12:38
Труп скупого владивостокца пролежал в озере 9 лет
12:00
В Приморье выявлено пять новых лесных пожаров
11:32
Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания Эксклюзив
10:59
Еще один грузовик лег на дороге в Приморье
10:32
Семиклассники сняли видео издевательств над учителем и выложили в Сеть
10:02
Два грузовика перевернулись в Приморье Фото
09:41
Сегодня в Приморье прохладно, местами дождь
09:10
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:21
Во Владивостоке запретят парковку Адреса
07:03
Гороскоп на 21 октября
06:29
Озеленители Владивостока готовят клумбы и цветники к зиме
05:07
Для поддержания чистоты во Владивостоке проходит ежедневный мониторинг территорий
04:15
С начала года во Владивостоке демонтировали более 400 незаконных рекламных конструкций
03:02
Международный турнир по джиу-джитсу состоится во Владивостоке
02:26
На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Эксперты доказали неправовой характер попытки продажи "Хаятта" во Владивостоке

Сделка могла пройти по цене, в несколько раз меньше реальной
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Эксперты правового департамента "Сбербанка" доказали неправовой характер попытки продажи "Хаятта" на мысе Бурный в центре Владивостока; этот вопрос в ходе двусторонней встречи обсудили врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и вице-президент, директор правового департамента банка Игорь Кондрашов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

В ходе встречи обсуждались направления сотрудничества администрации края и "Сбербанка" по реализации ряда проектов на территории региона, в том числе и по достройке 5-звёздочных гостиниц "Хаятт". Стороны наметили перспективы совместной работы при реализации госпрограмм и благотворительных проектов.

Похожие новости
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры
13:01, 21 октября 2017 ​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры

Горожане подозревают «заказной» характер некоторых предложений

Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»
23:30, 20 октября 2017 Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»

Перед участниками приема с яркими концертными номерами выступили воспитанники школ искусств Владивостока

Стало известно о главных задачах будущего президента России
13:04, 20 октября 2017 Стало известно о главных задачах будущего президента России

Владимир Путин рассказал, какой должен быть глава государства

Роуминг в России отменят до конца 2017 года - ФАС
01:22, 20 октября 2017 Роуминг в России отменят до конца 2017 года - ФАС

Тоже самое ожидается и в Крыму

Россияне берут новые кредиты, чтобы гасить старые
23:46, 19 октября 2017 Россияне берут новые кредиты, чтобы гасить старые

Постепенно россияне погашают свои старые кредиты

Приморские власти рассказали, когда выполнят поручение Путина по водоводу на остров Русский
15:53, 19 октября 2017 Приморские власти рассказали, когда выполнят поручение Путина по водоводу на остров Русский

Сроки расходятся минимум на полгода

Андрей Тарасенко «уволил» директора градообразующего предприятия Светлогорья
15:51, 19 октября 2017 Андрей Тарасенко «уволил» директора градообразующего предприятия Светлогорья

"Такого безобразия еще не видел", - отметил глава региона в начале своей рабочей поездки по краю