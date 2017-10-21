В Приморье выявлено почти 200 незаконных вырубок леса

По их фактам с начала года было возбуждено 116 уголовных дел

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Объём древесины в результате 188 незаконных вырубок деревьев в Приморье составил более восьми тысяч кубометров, возбуждено 116 уголовных дел, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, инспекторами Приморского лесничества с начала текущего года проведено более 1,5 тысяч рейдов по пресечению нарушений лесного законодательства.

«В ходе этих мероприятий выявлено 188 случаев незаконных рубок с объёмом древесины 8,3 тысячи кубометров, размер причинённого ущерба лесному фонду составил почти полмиллиона рублей», – уточнили представители ведомства.

По фактам нарушения лесного законодательства возбуждено 116 уголовных дел, 26 человек уже осуждены к различным срокам наказания.

Кроме этого, лесоинспекторами Приморья составлено 130 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 2,3 миллиона рублей. Приморским лесничеством за ущерб лесному хозяйству региона уже взыскано более 1,3 миллионов рублей.