Экологический субботник прошел на острове Русский

"Десант" владивостокцев-добровольцев высадился в бухте Новик

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 октября, десятки владивостокцев приняли участие в экологическом субботнике «Чистый берег», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организаторами акции по наведению чистоты и порядка на прибрежной территории и экологическому просвещению жителей выступила автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб острова Русский» при поддержке администрации города Владивостока.

В бухте Новик Русского острова в этот день собрались представители ветеранских и национальных объединений, обществ инвалидов, общественных организаций, школьники и неравнодушные граждане.

Поприветствовали участников мероприятия заместитель главы администрации города Владивостока Игорь Ткаченко, председатель правления АНО «Спортивный клуб остров Русский» Александр Зубко, представители Росприроднадзора, лесничества и другие почётные гости.

«Администрация города Владивостока уделяет большое внимание вопросам экологии. Это не только контроль за окружающей средой, но и экологической просвещение, от которого во многом зависит в какой среде мы живём и будем жить дальше», – подчеркнул Игорь Ткаченко.

Вице-мэр пожелал всем участникам хорошего настроения и интересной и плодотворной работы.

«Экология – это в первую очередь наше здоровье. Мы должны сохранить природу для будущих поколений, заботиться о ней и, конечно же, не мусорить», – сказала участница субботника, председатель общественной организации инвалидов ВладивостокаРаиса Лебединец.

«Мусорить нельзя. Это должен помнить каждый, – добавила учащаяся школы № 5 Лада Мустаева. – Особенно хочется, чтобы все, кто приезжает на пляжи, обязательно забирали мусор с собой, а не выбрасывали его на берегу или в лесу».

Отметим, что в рамках экологического субботника сегодня были проведены интересные лекционные занятия, посвященные охране окружающей среды и селективному сбору мусора. Организаторы подготовили также интересную культурно-развлекательную программу. А в завершение акции угостили всех чаем.