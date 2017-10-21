Велосипедисты Владивостока закрыли сезон

В городе прошли праздничные гуляния и массовый заезд

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Сегодня в приморской столице состоялось закрытие велосезона 2017 года. Местом проведения основных мероприятий и велозаезда в этот раз стал Первомайский район краевого центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Праздничные гуляния начались в 11 часов на территории торгово-развлекательного центра «Черёмушки». Здесь на открытой площадке и крытой парковке собрались сотни любителей велосипедистов.

Для гостей праздника организаторы подготовили множество интересных площадок. Каждый желающий смог принять участие в гонках на велосипедах и гироскутерах по территории крытой парковки, пройти интересные и захватывающие квесты по торговому центру и даже посмотреть на рыцарские турниры на велосипедах.

Одним из главных событий праздника стал массовый велозаезд по улицам города.

Участников заезда поприветствовал начальник управления по делам молодёжи администрации города Владивостока Дмитрий Нестеренко. Он пожелал всем успехов и хорошего настроения.

Колонна велосипедистов стартовала от торгового центра «Черёмушки» и проехала по улицам Харьковской и Окатовой до транспортного кольца в районе улицы Запорожской. После чего все участники вернулись назад к месту проведения праздника.

«Здорово, что в нашем городе проводятся такие массовые велозаезды, – поделился участник мероприятия Алексей. – Я езжу на велосипеде два месяца и хочу сказать, что это не только экологический транспорт, но и полезное для здоровья увлечение».

К слову, сегодня принять участие в закрытии велосезона многие пришли целыми семьями.

«Я 40 лет на велосипеде не катался. А этой весной с женой и детьми решили начать кататься. Нам это очень нравится», –сказал житель краевого центра Сергей.

Отметим, что организаторами праздничного мероприятия, посвященного закрытию в приморской столице велосезона 2017 года, выступила администрация города Владивостока совместно с молодёжным проектом «Сам себе велосипед» и при поддержке УМВД города Владивостока.