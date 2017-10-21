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Общество

Более 120 приморцев позвонили на «горячую линию» по гриппу

Эксперты отвечали на вопросы граждан в течение 2 недель
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор подвел итоги тематической «горячей линии» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, которая проходила в Приморье со 2 по 16 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. На телефон «горячей линии» обратилось более 120 приморцев. Сотрудники отдела эпиднадзора ответили на вопросы - об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ, по введению ограничительных мероприятий в образовательных организациях при осложнении эпидемической ситуации, клинике, лабораторной диагностике и лечению гриппа и ОРВИ, о наличии противовирусных препаратов в аптечной сети, по использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению температурного режима в помещениях.

Приморцев интересовало, где сделать прививку, в том числе и на платной основе, противопоказания к вакцинации, подготовка к прививке, реакции, совместимость с другими вакцинами.

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