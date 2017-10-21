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В Приморье нашли зараженные булочки

Забраковано 102 партии некачественной и опасной хлебобулочной и кондитерской продукции
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

По данным Примстата, в товарной структуре оборота розничной торговли продовольственных товаров доля хлеба и хлебобулочных изделий составляет от 1,1% до 1,6% в год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. Надзорным ведомством за 9 месяцев текущего года было  исследовано 1 083 пробы кондитерских и хлебобулочных изделий, в том числе: 36 - по санитарно-химическим показателям, 199 - по физико-химическим, 840 - по микробиологическим показателям, 7 проб исследованы на наличие ГМО.

Удельный вес проб хлебобулочной и кондитерской продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил - 3,3%, по физико-химическим показателям - 2%.

Продукции, контаминированной химическими загрязнителями, не выявлено, наличие ГМО в образцах хлебобулочных и кондитерских изделий не установлено.

За этот период в регионе забраковано 102 партии некачественной и опасной хлебобулочной и кондитерской продукции общим весом 44 килограмма, в том числе 22 партии продукции импортного производства весом 4 килограмма. Основными причинами забраковки явились: отсутствие товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость, находящейся в обращении хлебобулочной и кондитерской продукции, реализация продукции с истекшим сроком годности, нарушение требований к маркировке.

По итогам проверок в отношении предпринимателей приняты меры: составлено 63 протокола об административном правонарушении, наложено административных штрафов на общую сумму 1,3 миллиона рублей; выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов Таможенного союза, о приостановлении реализации продукции; вынесены представления об устранения причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

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