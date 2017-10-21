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Общество

Приморец показал Путину, как в Находке борются с угольной пылью

Ситуация вызывает серьезные споры - возить ли уголь через город?
Фото: скрин-шот Фото: скрин-шот
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Житель приморского города Находка, ставшего известным из-за угольной пыли, которой дышат местные жители на протяжении многих лет, записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором показал ситуацию с тем, как выполняются указания главы государства на деле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморье Онлайн.

Видео было выложено в Сеть и вызвало жаркие споры: стоит ли вообще возить уголь через порты города. При этом сторонники есть у обоих взглядов на ситуацию: так, противники перевалки угля говорят о чистоте воздуха и вспоминают о временах, когда через Находку экспортировали лес. А их оппоненты обращают внимание на то, что вырубка леса для вывоза за рубеж - это также серьезный удар по экологии (но уже не Находки, а других мест РФ), а резкое прекращение деятельности стивидоров грозит горожанам исчезновением рабочих мест - и в итоге на президента РФ уже посыпятся жалобы на безработицу в городе.

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