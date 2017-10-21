В городе Большой Камень Приморского края бившего женщину водителя автомобиля Toyota Mark II остановило дерево, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. По предварительным данным, автолюбитель был пьян. Он наехал на женщину в районе закусочной "У Назима", скрылся с места ДТП - но далеко уехать не смог.
Сбившего женщину приморского водителя остановило дерево
По предварительным данным, автолюбитель был пьянВладивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.
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