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Происшествия

Сбившего женщину приморского водителя остановило дерево

По предварительным данным, автолюбитель был пьян
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

В городе Большой Камень Приморского края бившего женщину водителя автомобиля Toyota Mark II остановило дерево, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. По предварительным данным, автолюбитель был пьян. Он наехал на женщину в районе закусочной "У Назима", скрылся с места ДТП - но далеко уехать не смог.

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