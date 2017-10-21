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Общество

В тушении приморской тайги помогают десантники

​В четырёх районах края за сутки потушено ещё семь лесных пожаров
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

В четырёх районах Приморья за прошедшие сутки потушено ещё семь лесных пожаров на площади около 700 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, пожары потушены в Анучинском, Кавалеровском, Партизанском и Кировском районах на площади около 700 гектаров.

«Ещё в пяти муниципалитетах края продолжается тушение 13 пожаров на площади более двух тысяч гектаров, огонь локализован на площади 1,8 тысячи гектаров. В ликвидации возгораний принимают участие более 200 человек, задействовано 38 единиц техники», – уточнили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что практически все пожары действует в труднодоступной для проезда техники местности, к их тушению привлечено около 50 парашютистов-десантников лесоохраны, также в этих районах работает тяжелая техника.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Врио Губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до 10 лет.

С начала года оштрафовано уже 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

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