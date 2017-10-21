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Общество

Приморье отмечает 79-летие

Поздравления жителям региона подготовили Андрей Тарасенко и Юрий Трутнев
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко принял участие в торжественном собрании, посвященном 79-летию образования Приморского края в пятницу, 20 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. Глава региона поздравил приморцев и вручил правительственные и краевые награды.

«Уважаемые земляки, благодаря вашей настойчивости и трудолюбию, край становится промышленным, экономическим и культурным центром России на Дальнем Востоке. У нас сегодня есть все возможности для того, чтобы выйти на качественно новый уровень развития, модернизировать существующую экономику, создать новые наукоёмкие отрасли и составить конкуренцию странам Азиатско-Тихоокеанского региона», – заявил врио Губернатора Приморья.

«Мы с радостью примем тех, кто хочет переехать в Приморье и получить дальневосточный гектар. Я рад, что к нам приезжают люди, готовые вкладывать свой труд в развитие края», – добавил Андрей Тарасенко. Особую благодарность он выразил ветеранам:

«Сегодня в очередной день рождения края мы вспоминаем подвиги наших земляков-фронтовиков и всех, кто героически ковал победу в тылу. Вспоминаем выдающиеся успехи в науке, промышленности, сельском хозяйстве и рыбодобывающей отрасли, отдаём дань тем, кто заложил основу для сегодняшнего процветания края», – отметил Андрей Тарасенко, пожелав собравшимся крепкого здоровья, счастья и благополучия.

За профессиональные достижения и высокую гражданскую активность глава региона вручил приморцам награды Президента РФ, а также федеральные и краевые.

Также свои поздравления с праздником опубликовал Юрий Трутнев:

"Уважаемые жители Приморского края!

Поздравляю Вас с 79-летием со дня образования региона!

Президент России Владимир Путин определил подъем Дальнего Востока важнейшим национальным приоритетом. У Приморского края особенная роль в развитии региона – это динамичный экономический и транспортный центр, главные морские ворота России в АТР.

Сегодня мы начинаем второй этап развития Дальнего Востока. Территории опережающего развития, Свободный порт и другие инструменты поддержки мы уже запустили и научились с ними работать. Благодаря реализации закона о «дальневосточном гектаре» появляются новые населенные пункты. Теперь, не оставляя прежних задач, мы будем решать новые вопросы, связанные с комфортной жизнью граждан. Потому что именно люди – наша самая главная ценность.

Желаю всем жителям Приморского края мира, добра и крепкого здоровья!" - поздравил полпред президента в ДФО Юрий Трунев.

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