Приморье отмечает 79-летие 15:40, 21 октября Приморье отмечает 79-летие
Приморец признан Верховным Судом виновным в жестоком убийстве 15:11, 21 октября Приморец признан Верховным Судом виновным в жестоком убийстве
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры 13:01, 21 октября ​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 21 суббота
16:29
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
16:29
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
16:10
В тушении приморской тайги помогают десантники
15:40
Приморье отмечает 79-летие
15:11
Приморец признан Верховным Судом виновным в жестоком убийстве
14:32
В Приморье двое подростков сбежали из детдома Фото
14:03
Бомж ограбил кафе в центре Владивостока
13:32
Юные владивостокцы побывали на экскурсии в муниципальной библиотеке
13:01
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры Эксклюзив
12:38
Труп скупого владивостокца пролежал в озере 9 лет
12:00
В Приморье выявлено пять новых лесных пожаров
11:32
Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания Эксклюзив
10:59
Еще один грузовик лег на дороге в Приморье
10:32
Семиклассники сняли видео издевательств над учителем и выложили в Сеть
10:02
Два грузовика перевернулись в Приморье Фото
09:41
Сегодня в Приморье прохладно, местами дождь
09:10
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:21
Во Владивостоке запретят парковку Адреса
07:03
Гороскоп на 21 октября
06:29
Озеленители Владивостока готовят клумбы и цветники к зиме
05:07
Для поддержания чистоты во Владивостоке проходит ежедневный мониторинг территорий
04:15
С начала года во Владивостоке демонтировали более 400 незаконных рекламных конструкций
03:02
Международный турнир по джиу-джитсу состоится во Владивостоке
02:26
На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков
01:21
В аэропорту Владивостока 24 октября будет работать общественная приемная транспортной прокуратуры
00:16
УАЗ «Патриот» вошел в топ-10 популярных SUV в России‍
Октябрь, 20 пятница
23:30
Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»
22:29
За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий Эксклюзив
20:35
Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 октября
19:24
Студенческий путинный отряд «Голубой меридиан» из Владивостока отпраздновал свое 55-летие Фото
18:33
Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока
18:06
Во Владивостоке разыскивают автолюбителя, скрывшегося с места ДТП Эксклюзив
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Приморец признан Верховным Судом виновным в жестоком убийстве

Он постепенно зарезал знакомую молочницу ради 12 тысяч рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

В апреле 2017 года Приморский краевой суд вынес приговор ранее судимому приморцу, который осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в августе 2016 года в с. Гранатовка Октябрьского района. Воспользовавшись сложившимися хорошими отношениями с потерпевшей (у которой фигурант покупал молоко для дальнейшей перепродажи), злоумышленник зашел к ней в гости, а в дальнейшем напал на хозяйку дома с целью завладеть денежными средствами и иным ценным имуществом.

Так, сначала он нанес женщине не менее 3 ударов кухонным ножом в область груди, живота и шеи, требуя отдать денежные средства и ценное имущество. Когда потерпевшая выполнила его требования и принесла нападавшему 12 тыс. рублей, он нанес ей еще несколько ударов ножом в область спины. От обильной кровопотери женщина скончалась.

Покидая место происшествия, фигурант снял с хозяйки дома золотые серьги и забрал 2 мобильных телефона.

Суд, признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, назначил ему за содеянное 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Режим исправительного учреждения определен с учетом наличия в действиях злоумышленника особо опасного рецидива преступлений, поскольку на момент преступления у него имелась непогашенная судимость за ранее совершенное убийство.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, защита обжаловала приговор в апелляционном порядке.

Верховный Суд РФ оставил приговор без изменения, а жалобы осужденного - без удовлетворения.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Похожие новости
В Приморье двое подростков сбежали из детдома
14:32, 21 октября 2017 В Приморье двое подростков сбежали из детдома

За помощью в полицию обратился директор учреждения

Бомж ограбил кафе в центре Владивостока
14:03, 21 октября 2017 Бомж ограбил кафе в центре Владивостока

Ущерб превысил 20 тысяч рублей

Труп скупого владивостокца пролежал в озере 9 лет
12:38, 21 октября 2017 Труп скупого владивостокца пролежал в озере 9 лет

Молодой человек не захотел делиться деньгами с братом - и поплатился жизнью

В Приморье выявлено пять новых лесных пожаров
12:00, 21 октября 2017 В Приморье выявлено пять новых лесных пожаров

Режим ЧС в лесах на севере края остается в силе

Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания
11:32, 21 октября 2017 Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания

Инцидент произошел в ночь на субботу; подробности устанавливаются

Еще один грузовик лег на дороге в Приморье
10:59, 21 октября 2017 Еще один грузовик лег на дороге в Приморье

Субботнее утро не задалось для водителей габаритных авто в регионе

Семиклассники сняли видео издевательств над учителем и выложили в Сеть
10:32, 21 октября 2017 Семиклассники сняли видео издевательств над учителем и выложили в Сеть

Скандал произошел в одной из школ Владивостока