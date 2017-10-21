В Приморье двое подростков сбежали из детдома

За помощью в полицию обратился директор учреждения

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району Приморского края поступило сообщение директора КГО КУ «Детский дом поселка Славянка» о том, что ушли из детского дома и не вернулись двое 15-летних воспитанников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВд Приморья.

Личный состав хасанской полиции был поднят по тревоге и ориентирован на поиск несовершеннолетних. Отработан микрорайон, в котором проживают дети, а также близлежащие территории. Обследованию подверглись чердаки и подвалы, места массового пребывания несовершеннолетних. Инспекторы по делам несовершеннолетних посетили школу, в которой обучаются дети, где побеседовали с одноклассниками и учителями.

Полицейскими был установлен подросток, который последним видел разыскиваемых. Он сообщил, что, возможно, подростки уехали на автобусе в сторону Владивостока. Поисковые мероприятия продолжаются.

Полиция разыскивает:

Щербакова Никиту, 2002 года рождения.

Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темного цвета, стрижка короткая. Одет в куртку черного цвета с капюшоном, штаны темного цвета, обут в кроссовки.

Карпенко Дениса, 2002 года рождения.

Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлого цвета. Одет в темный свитер со светлыми полосками, штаны темного цвета, обут в тапочки темного цвета.

Гражданам, обладающим информацией о местонахождении разыскиваемых, полиция предлагает обращаться в отдел МВД России по Хасанскому району по телефонам: 8 (42331) 46-2-33 или 8 999 296 46 49. Информацию также можно передать в дежурную часть УМВД России по Приморскому краю по телефону 8 (423) 249-04-91 или обратиться в любой отдел внутренних дел.