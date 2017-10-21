Бомж ограбил кафе в центре Владивостока

В полицию Фрунзенского района Владивостока поступило заявление о краже от администратора кафе на улице Батарейная. Ущерб превысил 20 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморского края.
На месте происшествия установлено, что злоумышленник проник в помещение кафе, разбив оконное стекло.
В ходе розыскных мероприятий задержан подозреваемый - 32-летний мужчина без определенного места жительства. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что совершил кражу с целью покупки спиртных напитков.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).
Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.