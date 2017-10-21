Бомж ограбил кафе в центре Владивостока

Ущерб превысил 20 тысяч рублей

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

В полицию Фрунзенского района Владивостока поступило заявление о краже от администратора кафе на улице Батарейная. Ущерб превысил 20 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморского края.

На месте происшествия установлено, что злоумышленник проник в помещение кафе, разбив оконное стекло.

В ходе розыскных мероприятий задержан подозреваемый - 32-летний мужчина без определенного места жительства. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что совершил кражу с целью покупки спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.