​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры 13:01, 21 октября ​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры (Эксклюзив)
Труп скупого владивостокца пролежал в озере 9 лет 12:38, 21 октября Труп скупого владивостокца пролежал в озере 9 лет
Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания 11:32, 21 октября Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 21 суббота
13:27
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
13:27
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
13:01
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры Эксклюзив
12:38
Труп скупого владивостокца пролежал в озере 9 лет
12:00
В Приморье выявлено пять новых лесных пожаров
11:32
Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания Эксклюзив
10:59
Еще один грузовик лег на дороге в Приморье
10:32
Семиклассники сняли видео издевательств над учителем и выложили в Сеть
10:02
Два грузовика перевернулись в Приморье Фото
09:41
Сегодня в Приморье прохладно, местами дождь
09:10
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:21
Во Владивостоке запретят парковку Адреса
07:03
Гороскоп на 21 октября
06:29
Озеленители Владивостока готовят клумбы и цветники к зиме
05:07
Для поддержания чистоты во Владивостоке проходит ежедневный мониторинг территорий
04:15
С начала года во Владивостоке демонтировали более 400 незаконных рекламных конструкций
03:02
Международный турнир по джиу-джитсу состоится во Владивостоке
02:26
На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков
01:21
В аэропорту Владивостока 24 октября будет работать общественная приемная транспортной прокуратуры
00:16
УАЗ «Патриот» вошел в топ-10 популярных SUV в России‍
Октябрь, 20 пятница
23:30
Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»
22:29
За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий Эксклюзив
20:35
Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 октября
19:24
Студенческий путинный отряд «Голубой меридиан» из Владивостока отпраздновал свое 55-летие Фото
18:33
Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока
18:06
Во Владивостоке разыскивают автолюбителя, скрывшегося с места ДТП Эксклюзив
17:54
В воскресенье во Владивостоке похолодает
17:42
Гражданин Китая пытался вывезти из России 7 кг трепанга на теле
17:29
Россия и Корея: Дружба через искусство Видео
17:28
В Приморской филармонии во время торжественного собрания сработала сигнализация
17:17
Во Владивостоке прошла торжественная церемония открытия международного российско-индийского учения "ИНДРА - 2017"
17:15
Владимир Путин провел вечер с приморскими волонтерами в Сочи
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Труп скупого владивостокца пролежал в озере 9 лет

Молодой человек не захотел делиться деньгами с братом - и поплатился жизнью
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Судом присяжных провозглашен обвинительный вердикт двум жителям Приморья: коллегия присяжных заседателей сочла доказанным убийство и кражу денег жителя Владивостока в 2007 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона.

Подсудимым вменялись преступления по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в июне 2007 года потерпевший (на момент событий ему было 24 года) попросил знакомых продать квартиру, которая принадлежала ему на праве собственности. Взамен за услугу он обещал бесплатно покрасить автомобиль. В процессе оформления документов и совершения сделки, потерпевший поссорился со своим братом, с которым по договоренности он должен был поделить вырученные от продажи квартиры денежные средства. Получив деньги от сделки, потерпевший решил утаить данный факт от близкого родственника и уехать из Приморья с общими деньгами. Он попросил оказать помощь в перемещении в другой населенный пункт тех же знакомых. Во время пути в районе села Екатериновка Партизанского района сообщники распили спиртные напитки и поссорились. В ходе ссоры подсудимые (1972 и 1977 года рождения) накинули веревку на шею потерпевшему и задушили. После чего забрали вырученные от продажи квартиры деньги в сумме 700 тыс рублей, а тело сбросили в озеро (бывшее очистное сооружение).

В 2016 году во время осушения озера были обнаружены останки человека. Личность погибшего была установлена, также установлены подозреваемые и свидетели убийства.

Похожие новости
В Приморье выявлено пять новых лесных пожаров
12:00, 21 октября 2017 В Приморье выявлено пять новых лесных пожаров

Режим ЧС в лесах на севере края остается в силе

Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания
11:32, 21 октября 2017 Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания

Инцидент произошел в ночь на субботу; подробности устанавливаются

Еще один грузовик лег на дороге в Приморье
10:59, 21 октября 2017 Еще один грузовик лег на дороге в Приморье

Субботнее утро не задалось для водителей габаритных авто в регионе

Семиклассники сняли видео издевательств над учителем и выложили в Сеть
10:32, 21 октября 2017 Семиклассники сняли видео издевательств над учителем и выложили в Сеть

Скандал произошел в одной из школ Владивостока

Два грузовика перевернулись в Приморье
10:02, 21 октября 2017 Два грузовика перевернулись в Приморье

ДТП произошли на трассе утром в субботу, 21 октября

За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий
22:29, 20 октября 2017 За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий

Зарегистрировано 344 нарушений ПДД

Во Владивостоке разыскивают автолюбителя, скрывшегося с места ДТП
18:06, 20 октября 2017 Во Владивостоке разыскивают автолюбителя, скрывшегося с места ДТП

Инцидент случился еще 15 октября