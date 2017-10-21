Труп скупого владивостокца пролежал в озере 9 лет

Молодой человек не захотел делиться деньгами с братом - и поплатился жизнью

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Судом присяжных провозглашен обвинительный вердикт двум жителям Приморья: коллегия присяжных заседателей сочла доказанным убийство и кражу денег жителя Владивостока в 2007 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона.

Подсудимым вменялись преступления по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в июне 2007 года потерпевший (на момент событий ему было 24 года) попросил знакомых продать квартиру, которая принадлежала ему на праве собственности. Взамен за услугу он обещал бесплатно покрасить автомобиль. В процессе оформления документов и совершения сделки, потерпевший поссорился со своим братом, с которым по договоренности он должен был поделить вырученные от продажи квартиры денежные средства. Получив деньги от сделки, потерпевший решил утаить данный факт от близкого родственника и уехать из Приморья с общими деньгами. Он попросил оказать помощь в перемещении в другой населенный пункт тех же знакомых. Во время пути в районе села Екатериновка Партизанского района сообщники распили спиртные напитки и поссорились. В ходе ссоры подсудимые (1972 и 1977 года рождения) накинули веревку на шею потерпевшему и задушили. После чего забрали вырученные от продажи квартиры деньги в сумме 700 тыс рублей, а тело сбросили в озеро (бывшее очистное сооружение).

В 2016 году во время осушения озера были обнаружены останки человека. Личность погибшего была установлена, также установлены подозреваемые и свидетели убийства.