Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания

Инцидент произошел в ночь на субботу; подробности устанавливаются

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ночь на субботу , 21 октября, обрушился этаж строящегося здания рядом с комплексом по адресу Кирова,25, сообщает корреспондент РИА VladNews. На месте происшествия ночью работали пожарные и несколько бригад "скорой помощи". Пострадавших очевидцы не видели. Официальной информации по данному поводу пока не поступало. На данный момент спасатели разбирают завалы. Подробности инцидента устанавливаются.

Обновление 11:52: Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, обрушение произошло в ходе заливки бетоном на 3-м этаже стройки.

Фото: Очевидцы