В Приморье выявлено пять новых лесных пожаров

Режим ЧС в лесах на севере края остается в силе

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

МЧС Приморья продолжает держать лесопожарную обстановку в регионе на контроле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. В течение последних суток режим ЧС не вводился на новых территориях - и не снимался уже действующий: в Кавалеровском и Тернейском районах действует режим ЧС в лесах.

По состоянию на 7 часов утра 21 октября в регионе выявлено 5 термических аномалий в двух муниципальных образованиях: в Ольгинском районе (4) и в Спасском районе (1). Данные проверяются.

Необходимо отметить, что в крае на реках наблюдаются преимущественно небольшие колебания уровня воды, до 3 см за сутки. Водность рек сохраняется низкой. В ближайшие сутки на реках края прогнозируется спад уровня воды, медленное истощение русловых запасов.