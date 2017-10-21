Скандал произошел в одной из школ Владивостока

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

В одной из приморских школ семиклассники сняли видео издевательств над учителем и выложили в Сеть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ПриморьеОнлайн. Как гласит подпись к ролику, скандальный инцидент произошел в школе №12 Владивостока. "Семиклассники сняли физруку штаны, после чего он сказал, что будет ходить так. Совместный урок 6-7 классов. Ранее данный преподаватель был уволен из другой школы".

Видео вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей:

"у пастуха есть кнут, а наших деток трогать нельзя, закон их защищает, а родители своим воспитанием позволяют им такие выходки. Выгнать из школы этих скотов, пусть родители их сами обучают"

"Онижедети, они так играют. Высечь бы их так, чтоб ни лечь, ни сесть было..."

"Вот из за таких дибилов в большинстве случает и уходят учителя! А родители потом говорят, школа плохая, педагогов не хватает! Выродков своих научите уважать старших, и не будет такого...."