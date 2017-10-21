ДТП произошли на трассе утром в субботу, 21 октября

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Два грузовика перевернулись в Приморье: эти аварии произошли на трассах региона утром в субботу, 21 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.

Так, в районе Кипарисово (Надеждинский район) грузовик марки "Мазда" лег на бок, заняв сразу две полосы.

А в районе Казанского перевала в Партизанском районе другой габаритный автомобиль также лег на бок, "аккуратно" прислонившись к леерному ограждению. О пострадавших в ДТП не сообщается, так же как и о вторых участниках аварий.









Фото: Инстаграм