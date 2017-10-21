Сегодня в Приморье прохладно, местами дождь

Погоду в регионе в субботу определяют фронтальные разделы

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 октября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает Примпогода. В крае облачно, небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +7...+18°C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, утром небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, вечером северо-западный сильный. Температура воздуха +14…+16°С.

В Уссурийске переменная облачность, утром небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного, во второй половине дня северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +14…+16°С.



В Находке переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, со второй половины дня северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +14…+16°С.