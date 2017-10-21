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Общество

Во Владивостоке запретят парковку

Проводятся работы по установке новых дорожных знаков
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

На участке дороги, соединяющей улицы Светланскую и Корабельную набережную, запретят парковку автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь в районе дома № 66 «б» на улице Светланской в ближайшее время будут установлены соответствующие дорожные знаки. Об этом сообщает управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока.

Специалисты подрядной организации установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» вместе с дополнительными информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.1 «Зона действия». К слову, зона действия запрета парковки составит 100 метров.

Как подчёркивают специалисты, работы по установке новых дорожных знаков во Владивостоке проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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