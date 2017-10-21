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Общество

Озеленители Владивостока готовят клумбы и цветники к зиме

Специалисты муниципального учреждения убирают слежавшуюся листву
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке полным ходом идут работы по подготовке цветников, клумб и газонов к предстоящей зиме.

Специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» убирают слежавшуюся листву, скашивают траву, проводят работы по формовочной и санитарной обрезке деревьев и кустарников. Работы ведутся во всех районах Владивостока.

«Городские озеленители также приступили уже к высадке в зиму тюльпанов, – рассказала Елена Ситничук, специалист управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока. –Традиционно с наступлением весны жителей и гостей краевого центра своим цветением будут радовать десятки тысяч луковичных растений разнообразной цветовой гаммы».

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