Озеленители Владивостока готовят клумбы и цветники к зиме

Специалисты муниципального учреждения убирают слежавшуюся листву

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке полным ходом идут работы по подготовке цветников, клумб и газонов к предстоящей зиме.

Специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» убирают слежавшуюся листву, скашивают траву, проводят работы по формовочной и санитарной обрезке деревьев и кустарников. Работы ведутся во всех районах Владивостока.

«Городские озеленители также приступили уже к высадке в зиму тюльпанов, – рассказала Елена Ситничук, специалист управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока. –Традиционно с наступлением весны жителей и гостей краевого центра своим цветением будут радовать десятки тысяч луковичных растений разнообразной цветовой гаммы».