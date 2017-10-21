Для поддержания чистоты во Владивостоке проходит ежедневный мониторинг территорий

Восстановлено ограждение палисадника во дворе дома по адресу ул. Окатовая, 8

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники административно-территориальных управлений всех пяти районов Владивостока продолжают ежедневную работу по контролю за чистотой и порядком на городских территориях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Во время рейдов по подведомственным территориям выявляются проблемные места и нарушения санитарного порядка.

Так, на минувшей неделе в результате взаимодействия сотрудников АТУ Первомайского района с управляющими организациями приведён в порядок ряд подведомственных территорий.

Как рассказали в административно-территориальном управлении Первомайского района, совместно с управляющей компанией «Влад-Дом» было восстановлено ограждение палисадника во дворе дома по адресу ул. Окатовая, 8, проведены работы по покосу травы на склонах и газонах, благоустроена придомовая территория по адресу ул. 2-я Поселковая, 28.

Помимо этого ведётся работа с предприятиями торговли. Так, в ходе взаимодействия с ООО «Дилан» приведён в надлежащее санитарное состояние фасад здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 14.

Также благодаря взаимодействию с ООО «Механические мастерские» с территории Первомайского района лишь за одну минувшую неделю вывезли на дальнейшую переработку более восьмидесяти бесхозных автомобильных шин. После переработки покрышек получается резиновая крошка, которой покрывают спортивные и детские площадки. Работа по сбору выброшенных шин сотрудники управления совместно с управляющими компаниями и другими организациями ведут уже более года.