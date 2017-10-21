Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком» 23:30, 20 октября Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено 21:10, 20 октября Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока 18:33, 20 октября Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока
Новостная лента
Октябрь, 21 суббота
05:53
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
05:07
Для поддержания чистоты во Владивостоке проходит ежедневный мониторинг территорий
04:15
С начала года во Владивостоке демонтировали более 400 незаконных рекламных конструкций
03:02
Международный турнир по джиу-джитсу состоится во Владивостоке
02:26
На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков
01:21
В аэропорту Владивостока 24 октября будет работать общественная приемная транспортной прокуратуры
00:16
УАЗ «Патриот» вошел в топ-10 популярных SUV в России‍
Октябрь, 20 пятница
23:30
Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»
22:29
За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий Эксклюзив
21:10
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
20:35
Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 октября
19:24
Студенческий путинный отряд «Голубой меридиан» из Владивостока отпраздновал свое 55-летие Фото
18:33
Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока
18:06
Во Владивостоке разыскивают автолюбителя, скрывшегося с места ДТП Эксклюзив
17:54
В воскресенье во Владивостоке похолодает
17:42
Гражданин Китая пытался вывезти из России 7 кг трепанга на теле
17:34
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожестоженные споры Эксклюзив
17:29
Россия и Корея: Дружба через искусство Видео
17:28
В Приморской филармонии во время торжественного собрания сработала сигнализация
17:17
Во Владивостоке прошла торжественная церемония открытия международного российско-индийского учения "ИНДРА - 2017"
17:15
Владимир Путин провел вечер с приморскими волонтерами в Сочи
17:02
Новый регламент ГИБДД вступил в силу
16:49
Приморский город утопает в мусорных отходах Фото
16:37
Борис Кубай рассказал о предстоящей зиме в Приморье Видео
16:25
Завтра во Владивостоке будет частично перекрыто автомобильное движение
16:13
Звездопад украсит приморское небо в выходные
16:00
Во Владивостоке автомобиль сбил 11-летнего мальчика Эксклюзив
15:47
В Приморье назначен новый директор «Примтеплоэнерго»
15:33
С начала года в Приморье в ДТП погибло 7 несовершеннолетних
15:20
Владивостокцы увидят летающий автомобиль Фото
15:13
Вся элита Приморья собралась в филармонии Фото и Видео
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Для поддержания чистоты во Владивостоке проходит ежедневный мониторинг территорий

Восстановлено ограждение палисадника во дворе дома по адресу ул. Окатовая, 8
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники административно-территориальных управлений всех пяти районов Владивостока продолжают ежедневную работу по контролю за чистотой и порядком на городских территориях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Во время рейдов по подведомственным территориям выявляются проблемные места и нарушения санитарного порядка.

Так, на минувшей неделе в результате взаимодействия сотрудников АТУ Первомайского района с управляющими организациями приведён в порядок ряд подведомственных территорий.

Как рассказали в административно-территориальном управлении Первомайского района, совместно с управляющей компанией «Влад-Дом» было восстановлено ограждение палисадника во дворе дома по адресу ул. Окатовая, 8, проведены работы по покосу травы на склонах и газонах, благоустроена придомовая территория по адресу ул. 2-я Поселковая, 28.

Помимо этого ведётся работа с предприятиями торговли. Так, в ходе взаимодействия с ООО «Дилан» приведён в надлежащее санитарное состояние фасад здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 14.

Также благодаря взаимодействию с ООО «Механические мастерские» с территории Первомайского района лишь за одну минувшую неделю вывезли на дальнейшую переработку более восьмидесяти бесхозных автомобильных шин. После переработки покрышек получается резиновая крошка, которой покрывают спортивные и детские площадки. Работа по сбору выброшенных шин сотрудники управления совместно с управляющими компаниями и другими организациями ведут уже более года.

Похожие новости
С начала года во Владивостоке демонтировали более 400 незаконных рекламных конструкций
04:15, 21 октября 2017 С начала года во Владивостоке демонтировали более 400 незаконных рекламных конструкций

После - рекламные конструкции помещают на склад временного хранения

На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков
02:26, 21 октября 2017 На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков

Подрядчики уже приступили к монтажу стоек и установке самих знаков

В аэропорту Владивостока 24 октября будет работать общественная приемная транспортной прокуратуры
01:21, 21 октября 2017 В аэропорту Владивостока 24 октября будет работать общественная приемная транспортной прокуратуры

Общественная приемная будет работать по адресу: г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, д. 45

УАЗ «Патриот» вошел в топ-10 популярных SUV в России‍
00:16, 21 октября 2017 УАЗ «Патриот» вошел в топ-10 популярных SUV в России‍

Отечественный автомобиль впервые вошел в десятку лучших

Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 октября
20:35, 20 октября 2017 Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 октября

Что интересного ждет приморцам в ближайшие дни

Студенческий путинный отряд «Голубой меридиан» из Владивостока отпраздновал свое 55-летие
19:24, 20 октября 2017 Студенческий путинный отряд «Голубой меридиан» из Владивостока отпраздновал свое 55-летие

Мероприятие сопровождалось выступлениями барабанщиц, творческих коллективов города и самих студотрядов и завершилось конфетти-залпом со сцены

Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока
18:33, 20 октября 2017 Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока

Температура воздуха опустится до +11°С