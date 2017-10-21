Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком» 23:30, 20 октября Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено 21:10, 20 октября Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока 18:33, 20 октября Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока
Новостная лента
Октябрь, 21 суббота
04:22
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
04:15
С начала года во Владивостоке демонтировали более 400 незаконных рекламных конструкций
03:02
Международный турнир по джиу-джитсу состоится во Владивостоке
02:26
На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков
01:21
В аэропорту Владивостока 24 октября будет работать общественная приемная транспортной прокуратуры
00:16
УАЗ «Патриот» вошел в топ-10 популярных SUV в России‍
Октябрь, 20 пятница
23:30
Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»
22:29
За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий Эксклюзив
21:10
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
20:35
Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 октября
19:24
Студенческий путинный отряд «Голубой меридиан» из Владивостока отпраздновал свое 55-летие Фото
18:33
Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока
18:06
Во Владивостоке разыскивают автолюбителя, скрывшегося с места ДТП Эксклюзив
17:54
В воскресенье во Владивостоке похолодает
17:42
Гражданин Китая пытался вывезти из России 7 кг трепанга на теле
17:34
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожестоженные споры Эксклюзив
17:29
Россия и Корея: Дружба через искусство Видео
17:28
В Приморской филармонии во время торжественного собрания сработала сигнализация
17:17
Во Владивостоке прошла торжественная церемония открытия международного российско-индийского учения "ИНДРА - 2017"
17:15
Владимир Путин провел вечер с приморскими волонтерами в Сочи
17:02
Новый регламент ГИБДД вступил в силу
16:49
Приморский город утопает в мусорных отходах Фото
16:37
Борис Кубай рассказал о предстоящей зиме в Приморье Видео
16:25
Завтра во Владивостоке будет частично перекрыто автомобильное движение
16:13
Звездопад украсит приморское небо в выходные
16:00
Во Владивостоке автомобиль сбил 11-летнего мальчика Эксклюзив
15:47
В Приморье назначен новый директор «Примтеплоэнерго»
15:33
С начала года в Приморье в ДТП погибло 7 несовершеннолетних
15:20
Владивостокцы увидят летающий автомобиль Фото
15:13
Вся элита Приморья собралась в филармонии Фото и Видео
15:07
Завтра, 21 октября, во Владивостоке состоится закрытие «Велосезона-2017» Адреса
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

С начала года во Владивостоке демонтировали более 400 незаконных рекламных конструкций

После - рекламные конструкции помещают на склад временного хранения
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

С начала года во Владивостоке демонтировали более 400 незаконных рекламных конструкций, из них 90 – крупных, площадью до 20 квадратных метров, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом сообщили в управлении наружной рекламы и информации администрации города.

Накануне, 19 октября, рабочие муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» провели демонтаж незаконной рекламной конструкции размером 3 на 6 метров на пересечении улиц Посадской и Снеговой. Она была установлена на оживленном автомобильном перекрестке, и для ее демонтажа пришлось перекрыть одну из полос движения.

«Демонтаж произвели на основании документов, которые поступили нам из департамента информационной политики краевой администрации, и на основе решения комиссии мэрии по демонтажу незаконно установленных конструкций, – рассказал главный специалист управления наружной рекламы и информации администрации города Сергей Пригорнев.Такие работы проводим несколько раз в неделю. Только с начала года демонтировали более 400 незаконных конструкций».

После демонтажа рекламные конструкции помещают на склад временного хранения. Во Владивостоке им является специальная площадка на улице Заречной. Если владелец конструкции заявит о своих на нее правах, она будет возращена ему при условии выплаты всех расходов. По словам Сергея Пригорнева, стоимость демонтажа и перевозки конструкции, подобной той, что была снята на улице Посадской, составляет от 5 до 9 тысяч рублей. Участие в демонтаже принимали шесть человек и две единицы техники.

Как поясняют в управлении наружной рекламы и информации, незаконные рекламные конструкции размещаются во Владивостоке либо самовольно (без разрешений и договоров на установку и эксплуатацию), либо установлены с документами, срок действия которых истек.

Напомни, вся информация о выявленных незаконно размещенных рекламных конструкциях во Владивостоке регулярно размещается на официальном сайте администрации города в рубрике «Реклама» http://www.vlc.ru/life_city/reklama/.

Похожие новости
На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков
02:26, 21 октября 2017 На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков

Подрядчики уже приступили к монтажу стоек и установке самих знаков

В аэропорту Владивостока 24 октября будет работать общественная приемная транспортной прокуратуры
01:21, 21 октября 2017 В аэропорту Владивостока 24 октября будет работать общественная приемная транспортной прокуратуры

Общественная приемная будет работать по адресу: г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, д. 45

УАЗ «Патриот» вошел в топ-10 популярных SUV в России‍
00:16, 21 октября 2017 УАЗ «Патриот» вошел в топ-10 популярных SUV в России‍

Отечественный автомобиль впервые вошел в десятку лучших

Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 октября
20:35, 20 октября 2017 Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 октября

Что интересного ждет приморцам в ближайшие дни

Студенческий путинный отряд «Голубой меридиан» из Владивостока отпраздновал свое 55-летие
19:24, 20 октября 2017 Студенческий путинный отряд «Голубой меридиан» из Владивостока отпраздновал свое 55-летие

Мероприятие сопровождалось выступлениями барабанщиц, творческих коллективов города и самих студотрядов и завершилось конфетти-залпом со сцены

Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока
18:33, 20 октября 2017 Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока

Температура воздуха опустится до +11°С

В воскресенье во Владивостоке похолодает
17:54, 20 октября 2017 В воскресенье во Владивостоке похолодает

Температура воздуха опустится до +5°С