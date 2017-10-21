После - рекламные конструкции помещают на склад временного хранения

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

С начала года во Владивостоке демонтировали более 400 незаконных рекламных конструкций, из них 90 – крупных, площадью до 20 квадратных метров, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом сообщили в управлении наружной рекламы и информации администрации города.

Накануне, 19 октября, рабочие муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» провели демонтаж незаконной рекламной конструкции размером 3 на 6 метров на пересечении улиц Посадской и Снеговой. Она была установлена на оживленном автомобильном перекрестке, и для ее демонтажа пришлось перекрыть одну из полос движения.

«Демонтаж произвели на основании документов, которые поступили нам из департамента информационной политики краевой администрации, и на основе решения комиссии мэрии по демонтажу незаконно установленных конструкций, – рассказал главный специалист управления наружной рекламы и информации администрации города Сергей Пригорнев. – Такие работы проводим несколько раз в неделю. Только с начала года демонтировали более 400 незаконных конструкций».

После демонтажа рекламные конструкции помещают на склад временного хранения. Во Владивостоке им является специальная площадка на улице Заречной. Если владелец конструкции заявит о своих на нее правах, она будет возращена ему при условии выплаты всех расходов. По словам Сергея Пригорнева, стоимость демонтажа и перевозки конструкции, подобной той, что была снята на улице Посадской, составляет от 5 до 9 тысяч рублей. Участие в демонтаже принимали шесть человек и две единицы техники.

Как поясняют в управлении наружной рекламы и информации, незаконные рекламные конструкции размещаются во Владивостоке либо самовольно (без разрешений и договоров на установку и эксплуатацию), либо установлены с документами, срок действия которых истек.

Напомни, вся информация о выявленных незаконно размещенных рекламных конструкциях во Владивостоке регулярно размещается на официальном сайте администрации города в рубрике «Реклама» http://www.vlc.ru/life_city/reklama/.