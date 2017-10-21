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Спорт

Международный турнир по джиу-джитсу состоится во Владивостоке

Соревнования пройдут в воскресенье, 22 октября
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 22 октября, во Владивостоке состоится международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2017», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соревнование пройдут на острове Русский в спортивном комплексе кампуса ДВФУ. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из Китая, Узбекистана, Таджикистана и России: Свердловской, Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев. Проводит мероприятие Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу.

Соревнования пройдут в четырех дисциплинах: ne-waza (борьба), kakuto kumite (полноконтактные поединки в шлеме), fighting-system (полноконтактные поединки) и duo-system (демонстрация технического мастерства).

По словам организаторов турнира, в соревнованиях примут участие девушки в возрасте от 10 лет и старше и юноши от 12 лет и старше. Честь Владивостока на чемпионате будут отстаивать юные бойцы отделения джиу-джитсу муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств.

Начало чемпионата «Vladivostok open 2017» 22 октября – в 9:00, торжественное открытие – в 14:00. Вход свободный.

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