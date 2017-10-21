Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком» 23:30, 20 октября Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено 21:10, 20 октября Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока 18:33, 20 октября Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока
Новостная лента
Октябрь, 21 суббота
02:51
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
02:26
На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков
01:21
В аэропорту Владивостока 24 октября будет работать общественная приемная транспортной прокуратуры
00:16
УАЗ «Патриот» вошел в топ-10 популярных SUV в России‍
Октябрь, 20 пятница
23:30
Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»
22:29
За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий Эксклюзив
21:10
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
20:35
Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 октября
19:24
Студенческий путинный отряд «Голубой меридиан» из Владивостока отпраздновал свое 55-летие Фото
18:33
Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока
18:06
Во Владивостоке разыскивают автолюбителя, скрывшегося с места ДТП Эксклюзив
17:54
В воскресенье во Владивостоке похолодает
17:42
Гражданин Китая пытался вывезти из России 7 кг трепанга на теле
17:34
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожестоженные споры Эксклюзив
17:29
Россия и Корея: Дружба через искусство Видео
17:28
В Приморской филармонии во время торжественного собрания сработала сигнализация
17:17
Во Владивостоке прошла торжественная церемония открытия международного российско-индийского учения "ИНДРА - 2017"
17:15
Владимир Путин провел вечер с приморскими волонтерами в Сочи
17:02
Новый регламент ГИБДД вступил в силу
16:49
Приморский город утопает в мусорных отходах Фото
16:37
Борис Кубай рассказал о предстоящей зиме в Приморье Видео
16:25
Завтра во Владивостоке будет частично перекрыто автомобильное движение
16:13
Звездопад украсит приморское небо в выходные
16:00
Во Владивостоке автомобиль сбил 11-летнего мальчика Эксклюзив
15:47
В Приморье назначен новый директор «Примтеплоэнерго»
15:33
С начала года в Приморье в ДТП погибло 7 несовершеннолетних
15:20
Владивостокцы увидят летающий автомобиль Фото
15:13
Вся элита Приморья собралась в филармонии Фото и Видео
15:07
Завтра, 21 октября, во Владивостоке состоится закрытие «Велосезона-2017» Адреса
14:56
Владивосток попал в тройку городов с самими высокими ценами на квартиры
14:43
Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке Эксклюзив
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков

Подрядчики уже приступили к монтажу стоек и установке самих знаков
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

На дорогах краевого центра в ближайшее время появится более 1400 новых дорожных знаков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Работы проводятся в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, знаки «Пешеходный переход», «Главная дорога», «Уступи дорогу» и многие другие будут установлены во всех районах Владивостока. Это повысит уровень безопасности дорожного движения, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

«Новые дорожные знаки не изменят существующую схему движения на улично-дорожной сети приморской столицы, а позволят наиболее безопасно передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам, – подчеркнула Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города. – Основное внимание специалисты уделят пешеходным переходам, на которых установят дорожные знаки с высокоинтенсивной светоотражающей плёнкой».

Новые дорожные знаки появятся на улицах Аксаковской, Баляева, Ватутина, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Сахалинской, Черемуховой, Харьковской, проспекте 100-летия Владивостока, Новоивановской, проспекте Красного Знамени, Ладыгина, Луговой, Невельского и многих других.

Подрядчики уже приступили к монтажу стоек и установке самих знаков.

Похожие новости
В аэропорту Владивостока 24 октября будет работать общественная приемная транспортной прокуратуры
01:21, 21 октября 2017 В аэропорту Владивостока 24 октября будет работать общественная приемная транспортной прокуратуры

Общественная приемная будет работать по адресу: г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, д. 45

УАЗ «Патриот» вошел в топ-10 популярных SUV в России‍
00:16, 21 октября 2017 УАЗ «Патриот» вошел в топ-10 популярных SUV в России‍

Отечественный автомобиль впервые вошел в десятку лучших

Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 октября
20:35, 20 октября 2017 Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 октября

Что интересного ждет приморцам в ближайшие дни

Студенческий путинный отряд «Голубой меридиан» из Владивостока отпраздновал свое 55-летие
19:24, 20 октября 2017 Студенческий путинный отряд «Голубой меридиан» из Владивостока отпраздновал свое 55-летие

Мероприятие сопровождалось выступлениями барабанщиц, творческих коллективов города и самих студотрядов и завершилось конфетти-залпом со сцены

Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока
18:33, 20 октября 2017 Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока

Температура воздуха опустится до +11°С

В воскресенье во Владивостоке похолодает
17:54, 20 октября 2017 В воскресенье во Владивостоке похолодает

Температура воздуха опустится до +5°С

Гражданин Китая пытался вывезти из России 7 кг трепанга на теле
17:42, 20 октября 2017 Гражданин Китая пытался вывезти из России 7 кг трепанга на теле

Данный товар изъят и направлен на экспертизу