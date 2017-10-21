В аэропорту Владивостока 24 октября будет работать общественная приемная транспортной прокуратуры

Общественная приемная будет работать по адресу: г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, д. 45

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

24 октября с 10 до 12 часов в здании аэровокзального комплекса международного аэропорта Владивосток (Кневичи) сотрудниками Приморской транспортной прокуратуры будет организована общественная приемная по вопросам исполнения воздушного законодательства в сфере соблюдения прав пассажиров, безопасности полетов и транспортной безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в прокуратуре, в назначенные часы граждане смогут получить разъяснения по всем интересующим вопросам в данной сфере, а также сообщить о фактах нарушения закона.

Общественная приемная будет работать по адресу: г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, д. 45.