УАЗ «Патриот» вошел в топ-10 популярных SUV в России‍

Отечественный автомобиль впервые вошел в десятку лучших

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили топ-10 самых популярных автомобилей сегмента SUV на российском авторынке. Как выяснилось, отечественный УАЗ «Патриот» впервые оказался в десятке лучших, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Согласно статистике, составленной сотрудниками агентства «Автостат», за сентябрь этого года Ульяновский автомобильный завод продал 4020 своих авто, в том числе и 1926 «Патриотов», что на 4,7% меньше, чем за такой же период прошлого 2016 года.



По мнению экспертов, сейчас доля этого концерна на авторынке РФ составляет 2,6%.



Всего же с начала года УАЗ реализовал 28 811 своих автомобилей.



По результатам продаж за август текущего года, в топ-10 популярных в России кроссоверов и внедорожников также попала Lada 4x4.