​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожестоженные споры

Горожане подозревают «заказной» характер некоторых предложений

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Участники публичных слушаний о вносимых изменениях в Генеральный план Владивостокского городского округа, которые завершились сегодня, 20 октября, разделились на два враждующих лагеря. Наблюдатели опасаются, что словесные баталии могут перерасти в драку, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, что словесные перепалки между коммерсантами, желающими превратить скверы и парки приморской столицы в торговые центры, и жителями города начались еще во вторник, 17 октября, когда "многострадальный" сквер на Бестужева было предложено вывести из рекреационной зоны. Большинство сидящих в зале проголосовало «за», вызвав у меньшинства подозрение в сговоре и даже подкупе аффилированными лицами. Результаты голосования занесли в протокол заседания. Однако именно сегодня защитники зеленых насаждений города придут на слушания вновь.

Кстати, вчера, при слушании планируемых изменений Первореченского района, также не обошлось без конфронтации. Юрист Сергей Селифанов предложил отвести вдоль трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл участки под технические карманы. Автомобилистам физически негде припарковаться, если вдруг спустило колесо, а вынужденная остановка на проезжей части может привести к трагедии. В ответ из зала полетели недовольные окрики: «Не надо! Нечего гонять! Вы хотите настроить там пит-стопов»!

Пытаясь охладить пыл спорщиков, омский разработчик транспортной схемы Николай Дудко пояснил, что в Генплане уже запланировано 11 пунктов временной остановки транспорта, расположенных на расстоянии от полутора до трех километров.

«На 12 км: от Патрокла до низководного моста этого более чем достаточно», — уточнил Дудко.

В ответ житель улицы Сабонеева Николай Белецкий предложил вообще запретить строительство остановочных пунктов на трассе, поскольку со временем автодороги придется расширять, а пит-стопы и другие объекты затруднят эту работу.

«Напомню, на минуточку, Владивосток является гордом-крепостью, войны никто не отменял, а дороги являются средством эвакуации. Но сейчас тот резерв расширения дорог — так называемые владивостокские откосы — занят. А ведь нам их специально оставили. В результате мы стоим в пробках и дышим друг другу в спины. Застройка вдоль дорог приведет к консервации города», - считает Белецкий.

Свою речь о возможной необходимости эвакуации населения оратор подкрепил воспоминаниями о событиях 14 мая 1992 года, когда арсенал Тихоокеанского флота, располагавшийся в районе Снеговой Пади взлетел на воздух.

«Уже тогда по этим дорогам мы не смогли эвакуировать население, сейчас, когда город забит машинами, вывезти людей тем более не получится. А тем временем, в Хабаровске армия копает окопы в связи с событиями вокруг КНДР».

Еще один спор разгорелся вокруг предложения предпринимательницы Оксаны Рыбки, которая предложила вывести четыре участка в районе улицы Гоголя из рекреационной зоны. Первые два – рядом с домом на Красного Знамени 59. По решению суда растущие там деревья сквером не являются. Два других участка — у здания ДКЖД, где, по словам бизнес-леди «сквера нет по факту». Возмущенные возгласы первореченцев о том, что скверы там есть, Рыбка проигнорировала.

Под угрозой оказался и Писательский сквер на Партизанском проспекте, 58. 90 участников слушаний высказались за его ликвидацию, оставить зеленые насаждения попросили 44 проголосовавших

На вопрос депутата Василия Васильева, почему собравшиеся против парка, сидящий на галерке молодой человек, чья речь изобиловала блатными словечками, честно признался, что живет рядом с 58-м домом и деревья мешают ему нормально выехать на авто. Вместо зеленой зоны автолюбитель требовал расширить дорогу.

Тем не менее, не смотря на противоречия, 133 первореченца проголосовали за проект Генплана с учетом замечаний. Против высказалось лишь 19 человек