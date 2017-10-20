Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий выходного дня

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 21 и 22 октября – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

21 октября в 10:30 – очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

21 октября в 12 часов – экологическое мероприятие «За живую планету» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

21 октября в 12 часов – экологический субботник «Чистый берег»на острове Русский. При поддержке администрации города Владивостока его организует автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб острова Русский».Принять участие в субботнике могут все желающие. Местом проведения эко-акции станет прибрежная территория между мысами Огородный, Мелководный и Тупой бухты Новик. Всех участников обеспечат необходимым инвентарем и угостят чаем. Место сбора участников субботника – побережье бухты Мелководная. Здесь также будет организована культурно-развлекательная программа, в том числе – показательные выступления по гребле на лодках класса «дракон». На все вопросы об участии в субботнике ответят по тел. 8-984-193-23-81 (Алексей Калита).

21 октября в 12 часов – свободное общение на английском языке с директором общества «Руки помощи» Френсисом Ландиваром в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный.

21 октября в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

21 октября в 14 часов – творческий час «Кошка на радуге» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

21 октября в 16 часов – занятия по английскому языку для детей 5-7 дней в рамках проекта«English corner» в библиотеке № 6 (ул. Калинина, 21, тел. 227-84-10) и молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный.

22 октября в 11:30 –занятие в клубе китайского языка в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-17-70). Вход свободный.

22 октября в 14 часов – арт-час «Мы живём в цветочном городе» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

22 октября в 15 часов – литературное мероприятие «Там, где солнце встаёт на востоке» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

22 октября в 19 часов – презентация книги «10+1» Александры Заскалето в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный.

Спортивные события

21 октября в 10 часов – в тире Центра спортивной подготовки по адресу ул. Снеговая, 35 пройдет чемпионат Владивостока по пулевой стрельбе. На соревнованиях будут использоваться пневматические винтовка и пистолеты. по вопросам участия обращаться по телефону 8-908-446-0563.

21 октября в 11 часов – в торгово-развлекательном центре «Черёмушки» Владивостока состоится закрытие «Велосезона-2017». Мероприятие пройдет при поддержке администрации города. Одним из главных событий праздника станет велозаезд по улицам города. Площадкой сбора будет ТРЦ «Черемушки», а маршрут будет пролегать по улицам Первомайского района. Вход свободный.

21 октября в 11 часов – в Краевом доме физкультуры состоится лично-командное первенство Владивостока по самбо среди обучающихся (юношей) муниципальных образовательных учреждений. Вход свободный

22 октября в 9 часов – во Владивостоке состоится международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2017». Соревнование пройдут на острове Русский в спортивном комплексе кампуса ДВФУ. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из Китая, Узбекистана, Таджикистана и России: Свердловской, Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев. Проводит мероприятие Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу. Вход свободный.

22 октября в 11 часов – в Краевом доме физкультуры состоится лично-командное первенство Владивостока по самбо среди обучающихся (юношей) муниципальных образовательных учреждений. Вход свободный