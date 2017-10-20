В Приморской филармонии во время торжественного собрания сработала сигнализация

В зале присутствовал врио губернатора Андрей Тарасенко

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 октября, в здании Приморской краевой филармонии сработала пожарная сигнализация, сообщает РИА VladNews.

Как сообщил корреспондент агентства, во время торжественной части, посвященной 79-летию образования Приморского края, сработала пожарная сигнализация.

На мероприятии присутствовала вся элита Приморского края, в том числе врио губернатора Андрей Тарасенко.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты и скорая.

В пресс-службе губернатора подтвердили сам факт срабатывания сигнализации, но информацию об эвакуации, которая была опубликована ранее, опровергли. В пресс-службе также отметили, что ситуацию быстро удалось урегулировать, и уже через 20 минут все гости, которые успели выйти, вернулись на свои места.

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