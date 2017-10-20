Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока 18:33, 20 октября Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока
Во Владивостоке разыскивают автолюбителя, скрывшегося с места ДТП 18:06, 20 октября Во Владивостоке разыскивают автолюбителя, скрывшегося с места ДТП (Эксклюзив)
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожестоженные споры 17:34, 20 октября ​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожестоженные споры (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 20 пятница
20:47
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
20:35
Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 октября
19:24
Студенческий путинный отряд «Голубой меридиан» из Владивостока отпраздновал свое 55-летие Фото
18:33
Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока
18:06
Во Владивостоке разыскивают автолюбителя, скрывшегося с места ДТП Эксклюзив
17:54
В воскресенье во Владивостоке похолодает
17:42
Гражданин Китая пытался вывезти из России 7 кг трепанга на теле
17:34
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожестоженные споры Эксклюзив
17:29
Россия и Корея: Дружба через искусство Видео
17:28
В Приморской филармонии во время торжественного собрания сработала сигнализация
17:17
Во Владивостоке прошла торжественная церемония открытия международного российско-индийского учения "ИНДРА - 2017"
17:15
Владимир Путин провел вечер с приморскими волонтерами в Сочи
17:02
Новый регламент ГИБДД вступил в силу
16:49
Приморский город утопает в мусорных отходах Фото
16:37
Борис Кубай рассказал о предстоящей зиме в Приморье Видео
16:25
Завтра во Владивостоке будет частично перекрыто автомобильное движение
16:13
Звездопад украсит приморское небо в выходные
16:00
Во Владивостоке автомобиль сбил 11-летнего мальчика Эксклюзив
15:47
В Приморье назначен новый директор «Примтеплоэнерго»
15:33
С начала года в Приморье в ДТП погибло 7 несовершеннолетних
15:20
Владивостокцы увидят летающий автомобиль Фото
15:13
Вся элита Приморья собралась в филармонии Фото и Видео
15:07
Завтра, 21 октября, во Владивостоке состоится закрытие «Велосезона-2017» Адреса
14:56
Владивосток попал в тройку городов с самими высокими ценами на квартиры
14:43
Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке Эксклюзив
14:32
Приморец похитил автомобиль с оптовой базы
14:20
Водителей Владивостока призывают к дополнительной осторожности на железнодорожных переездах
14:09
Во Владивостоке произошла авария с участием мопедиста Эксклюзив
13:58
​Позиция следствия по делу Пушкарёва привела к реальному ущербу для городского бюджета Эксклюзив
13:56
Андрей Тарасенко предложил староверам из Латинской Америки вернуться в Приморье
13:42
Серьезный пожар потушили на судне во Владивостоке
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

В Приморской филармонии во время торжественного собрания сработала сигнализация

В зале присутствовал врио губернатора Андрей Тарасенко
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 октября, в здании Приморской краевой филармонии сработала пожарная сигнализация, сообщает РИА VladNews.

Как сообщил корреспондент агентства, во время торжественной части, посвященной 79-летию образования Приморского края, сработала пожарная сигнализация.

На мероприятии присутствовала вся элита Приморского края, в том числе врио губернатора Андрей Тарасенко.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты и скорая. 

В пресс-службе губернатора подтвердили сам факт срабатывания сигнализации, но информацию об эвакуации, которая была опубликована ранее, опровергли. В пресс-службе также отметили, что ситуацию быстро удалось урегулировать, и уже через 20 минут все гости, которые успели выйти, вернулись на свои места.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Приморский город утопает в мусорных отходах
16:49, 20 октября 2017 Приморский город утопает в мусорных отходах

Власти города бездействуют

Во Владивостоке автомобиль сбил 11-летнего мальчика
16:00, 20 октября 2017 Во Владивостоке автомобиль сбил 11-летнего мальчика

Ребенок перебегал трассу в неположенном месте

С начала года в Приморье в ДТП погибло 7 несовершеннолетних
15:33, 20 октября 2017 С начала года в Приморье в ДТП погибло 7 несовершеннолетних

В крае наблюдается рост аварий с детьми-пассажирами

Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке
14:43, 20 октября 2017 Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке

Есть пострадавшие

Приморец похитил автомобиль с оптовой базы
14:32, 20 октября 2017 Приморец похитил автомобиль с оптовой базы

По данному факту возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке произошла авария с участием мопедиста
14:09, 20 октября 2017 Во Владивостоке произошла авария с участием мопедиста

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Серьезный пожар потушили на судне во Владивостоке
13:42, 20 октября 2017 Серьезный пожар потушили на судне во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить