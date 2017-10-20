Владимир Путин провел вечер с приморскими волонтерами в Сочи

ВФСМ в 15 субъектах России

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин встретился с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в неформальной обстановке вечером 19 октября. Во встрече приняла участие председатель молодежной общественной организации «Волонтер Приморья», руководитель одного из центров по привлечению и подготовке волонтеров фестиваля Анна Шемчук, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Глава государства пообщался с представителями активной молодежи мира в одном из кафе Олимпийского парка Сочи. Президент интересовался впечатлениями от фестиваля, а молодые люди задали Президенту вопросы, связанные, в том числе, с внешней политикой и двусторонним сотрудничеством России с другими государствами. На встрече присутствовали, в частности, представители молодёжи из Бразилии, Хорватии, Мозамбика, Сербии.

«Мы рассчитывали, что приедут молодые люди со всего мира, будут общаться друг с другом, наладят прямые контакты, разъедутся и увезут с собой память о том, что эти контакты состоялись именно в России, увезут добрые воспоминания о нашей стране», – отметил Владимир Путин.

Президент выразил надежду, что молодые люди приедут в Россию снова, а студенты пригласили Владимира Путина на закрытие фестиваля, которое состоится 21 октября.

Отметим, «Волонтер Приморья» стал одним из 20 центров по подготовке к предстоящему фестивалю. 100 волонтеров из Приморья в понедельник, 9 октября, отправились для работы по основной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Делегация добровольцев нашего края вошла в пятерку самых многочисленных среди всех 85 субъектов России.

Основная часть фестиваля проходит в Сочи. Вместе с тем, еще в 15 субъектах России состоялись региональные программы ВФМС. Среди них – Приморский край. Более 90 граждан разных стран мира и 76 россиян приняли участие в двухдневном марафоне тематических секций, встреч с молодежью края и других мероприятий.

От Приморского края для участия в фестивале отправилась официальная делегация из 56 человек, прошедших конкурсный отбор. А всего от Приморья на фестиваль поехало 94 человека – также путевки на ВФМС получили представители партнерских программ фестиваля и студенты Школы экономики и менеджмента ДВФУ, которые выиграли в конкурсе в рамках Восточного экономического форума.