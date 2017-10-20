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За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий

Зарегистрировано 344 нарушений ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 65 ДТП, 37 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники девяти аварий обошлись составлением европротоколов. В ДТП пострадали четыре человека.

За сутки сотрудники ДПС остановили 15 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 13 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 20 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили двух любителей превысить скорость. Остановлено девять автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 53 автомобилиста.

В отношении пятерых таксистов и семерых водителей автобусов составлены соответствующие протоколы.

На штраф-стоянку поставлен 51 автомобиль.

Всего в четверг, 19 октября, в приморской столице зарегистрировано 344 нарушений ПДД.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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