Юные владивостокцы побывали на экскурсии в муниципальной библиотеке

В завершение экскурсии дети записались в библиотеку

Владивосток, суббота, 21 октября , РИА Vladnews.

Первые месяцы нового учебного года для МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» традиционно начинаются с экскурсий для юных горожан. Так, в детской библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281) на экскурсии побывали ученики 1-х и 4-х классов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Первоклашек школы № 59 посещением библиотеки заинтересовали их же одноклассники – четверо из них записаны в библиотеку и постоянно берут у нас книжки, – рассказали сотрудники библиотеки № 7. – Время в библиотеке пролетело незаметно, дети узнали много интересного, познакомились с творчеством современных писателей и поэтов, отгадывали загадки, обсудили необходимость бережного отношения к книгам».

Впервые модернизированную библиотеку посетили и ученики 4-х классов школы № 15 (о. Русский). Интерес и массу эмоций у ребят вызывают неспешные прогулки по книжным фондам, обзор лучших детских книг, знакомство с правилами пользования библиотекой. В завершение экскурсии дети записались в библиотеку.

К слову, муниципальные библиотеки стали настоящими образовательными центрами и центрами общения для владивостокцев всех возрастов. Так, самые юные горожане не только посещают познавательные и игровые мероприятия, но и с удовольствием выполняют домашнее задание в библиотеке. С помощью справочников, энциклопедий и бесплатного Wi-Fi школьники готовят доклады и многое другое.