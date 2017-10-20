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Общество

Студенческий путинный отряд «Голубой меридиан» из Владивостока отпраздновал свое 55-летие

Мероприятие сопровождалось выступлениями барабанщиц, творческих коллективов города и самих студотрядов и завершилось конфетти-залпом со сцены
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 19 октября, в студенческом клубе «Паллада» состоялось празднование 55-летия студенческого путинного отряда «Голубой меридиан». Заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева поздравила бойцов студенческого отряда с праздником и вручила благодарственные письма администрации города за развитие направления сотрудникам Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета и командиру студотряда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

«Поздравляю вас с этой знаменательной датой – 55-летием студенческого путинного отряда «Голубой меридиан». Знаю не понаслышке, какой тяжелый труд быть бойцом студотряда, так как сама состояла в педагогическом отряде, рассказала Наталья Мальцева. – Рада, что именно во Владивостоке появился праздник День бойца студенческих отрядов. Уже совсем скоро администрация Владивостока совместно с Приморским региональным отделением «Российские студенческие отряды» наградят самых лучших бойцов по итогам летнего трудового семестра. А сегодня поздравляю самых активных тружеников путины».

Так, за значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности студенческих отрядов и в связи с 55-летием студенческого путинного отряда «Голубой меридиан» благодарственные письма получили директор института рыболовства и аквакультуры Анатолий Бойцов, директор мореходного института Сергей Бурханов, начальник молодежного центра Екатерина Блинникова, временно-исполняющий обязанности ректора Николай Зорченко. За активное участие в жизни отряда и сохранение традиций студенческих отрядов благодарственное письмо вручено командиру «Голубого меридиана» Ольге Кочетоваой.

В свою очередь за активную поддержку студенческих отрядов «Голубой меридиан» наградил юбилейной медалью Наталью Мальцеву.

Мероприятие сопровождалось выступлениями барабанщиц, творческих коллективов города и самих студотрядов и завершилось конфетти-залпом со сцены.

Для справки

Студенческий отряд «Голубой меридиан» первый путинный отряд на Дальнем Востоке. Он основан на базе Дальрыбвтуза в 1962 году и на сегодняшний день является самым успешным отрядом своего направления. Бойцы «Голубого меридиана» ежегодно трудятся на рыбообрабатывающих предприятиях Камчатки, Сахалина, Николаевска-на-Амуре. В летнем трудовом семестре 2017 года силами 128 бойцов отряда полностью обеспечена рыбообрабатывающая деятельность двух заводов на Сахалине («Рыбновский» и «Три брата»). За свое существование отряд плодотворно работает, популяризирует путинное направление деятельности студенческих отрядов, привлекает к рыбопереработке новых студентов. Бойцы отряда принимают активное участие в городских молодёжных мероприятиях, социальных акциях и общественной жизни Владивостока. У отряда «Голубой меридиан» существуют две неизменные традиции: по прибытию на путину бойцы с берега «зазывают» рыбу, а по завершению работы сжигают робу.

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