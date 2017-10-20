Во Владивостоке разыскивают автолюбителя, скрывшегося с места ДТП

Инцидент случился еще 15 октября

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился еще 15 октября, однако виновник аварии до сих пор не объявился. В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на улице Военное Шоссе, 24 неустановленный водитель за рулем автомобиля марки Mark II, цвет серый, кузов 110, гос.номер не установлен, совершил столкновение с припаркованным автомобилем марки Toyota Passo, после чего неустановленнынй водитель с места ДТП скрылся. В результате аварии на автомашине Mark II имеются повреждения в передней части кузова, а также повреждения переднего и заднего правых колес.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о ДТП, просят обращаться в группу розыска ГИБДД по адресу Фонтанная, 10, кабинет 403, либо по телефону:

+ 7 914 686 62 84

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