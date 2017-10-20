Тайфун Lan подготовил сюрприз и для Владивостока

Температура воздуха опустится до +11°С

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В начале следующей недели над Японским морем будет смещаться тайфун «Лан», который обрушит на Японию проливные дожди и штормовой ветер. Погоду в Приморском крае будет определять поле повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Над Японским морем из-за тайфуна создадутся большие градиенты давления, и на побережье Приморья будет дуть сильный ветер. Первый рабочий день в крае будет прохладным, минимальные температуры в большинстве районов ожидаются отрицательные, 0…−11 °С, днем воздух прогреется до +2…+13 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В дальнейшем температурный фон в Приморье начнёт повышаться, и к середине недели ночные температуры прибавят 2–7 градусов, днём станет теплее на 3–5 градусов.

Во Владивостоке на предстоящей неделе осадков не ожидается. В понедельник, 23 октября, поднимется очень сильный ветер, будет прохладно, температура воздуха ночью около 0 °С, днем до +6…+8 °С. В дальнейшем потеплеет, и температуры воздуха повысятся на 4–9 градусов.