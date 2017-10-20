В воскресенье во Владивостоке похолодает

Температура воздуха опустится до +5°С

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Сегодня в Приморье в некоторых районах края сохраняются осадки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Сегодня максимальные температуры воздуха составят +6…+14 °С. В субботу температурный фон как дневных, так и ночных температур повысится на 3–5 градусов.

В воскресенье, 22 октября, фронтальные разделы покинут край, на большей территории дожди прекратятся, лишь ночью небольшие осадки ещё сохранятся на севере. За фронтом над Приморьем распространится гребень антициклона, вторгнется холодная воздушная масса и в крае похолодает. Ночью на большей территории края ожидаются отрицательные температуры воздуха, 0…−9 °С, лишь местами сохранятся слабоположительные температуры, до +4 °С. Днем при свежем ветре максимальные температуры воздуха составят 0…+11 °С.

Во Владивостоке в пятницу, 20 октября, облачно, временами дождь. Воздух прогреется до +10…+13 °С. Ветер юго-восточный свежий. Ближайшей ночью облачно, утром возможен небольшой дождь, в дальнейшем, без осадков. Суббота еще останется тёплой, ночью до +9…+11 °С, днем +14…+17 °С. В воскресенье усилится северный ветер, похолодает: ночью около 0 °С, днём +5…+8 °С.