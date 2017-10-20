Гражданин Китая пытался вывезти из России 7 кг трепанга на теле

Данный товар изъят и направлен на экспертизу

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

7 кг сушеного трепанга обнаружили должностные лица таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни в ходе проведения таможенного контроля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Уссурийскую таможню.

Гражданин КНР, следующий из России в Китай, пытался переместить через таможенную границу ЕАЭС товар, сокрытый от таможенного контроля. При устном опросе мужчина отрицал наличие товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако при личном таможенном досмотре таможенники обнаружили несколько пакетов с «морским огурцом», которые правонарушитель тщательно примотал скотчем к телу.

Данный товар изъят и направлен на экспертизу.

В отношении правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товара в установленной форме. В настоящее время проводится расследование.