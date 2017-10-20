После торжественного подъема Государственных флагов Российской Федерации и Индии и исполнения Государственных гимнов, состоялся митинг

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

20 октября во Владивостоке на водноспортивной станции Тихоокеанского флота (ТОФ) прошла торжественная церемония открытия первого международного российско-индийского межвидового учения «ИНДРА-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В церемонии открытия приняли участие представители командования Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, Вооруженных Сил Индии, парадные расчеты экипажей кораблей, морской пехоты, мотострелков, летчиков двух стран, рота почетного караула, оркестр штаба ТОФ.

В честь открытия международного российско-индийского межвидового учения «ИНДРА-2017» состоялся парад. Командующий парадом временно исполняющий обязанности командующего 5 армией Восточного военного округа (ВВО) генерал майор Роман Кутузов отдал рапорт руководителю учения с российской стороны заместителю командующего войсками ВВО генерал-лейтенанту Сергею Соломатину и командующему учениями с индийской стороны командиру дивизии сухопутных войск Индии генерал-майору Нудурупати Дурга Прасаду. Командующие объехали парадный строй и поприветствовали военнослужащих двух стран.

После торжественного подъема Государственных флагов Российской Федерации и Индии и исполнения Государственных гимнов, состоялся митинг. В приветственных речах генерал-лейтенант Сергей Соломатин и генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад пожелали военнослужащим успешного взаимодействия на полигонах и в море, а также выразили уверенность в том, что учение «Индра-2017» еще больше укрепит двустороннее российско-индийское сотрудничество.

После прохождения торжественным маршем парадных расчетов военнослужащие индийской армии продемонстрировали зрителям виды национальной борьбы (джанг патхак, лахти-катхи). Позднее с концертной программой выступили артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота.

Церемония открытия учения завершилась пролётом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Справочно:

Международное учение «Индра-2017» впервые пройдет на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.